全國政協重大專項工作首場宣講報告寧夏舉行

中評社北京7月9日電／2019年全國政協重大專項工作委員宣講團首場宣講報告會8日在銀川舉行。



創建全國政協宣講團並開展宣講活動，是全國政協黨組深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，特別是學習貫徹習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想的一項重要探索，也是政協履職形式的重要創新。



2019年是新中國成立70周年，也是人民政協70周年華誕。按照全國政協慶祝人民政協成立70周年系列活動總體部署，全國政協辦公廳以建言資政和凝聚共識雙向發力的生動實踐、70年來統一戰線和人民政協取得的歷史功勛和寶貴經驗、慶祝人民政協成立70周年大會精神為宣講主題，組建若干宣講團赴各省區市政協開展宣講活動。



宣講活動第一主題分為經濟建設、文化建設及宗教工作三個專題，共邀請10名宣講團成員赴有關省區市政協宣講解讀人民政協在加強思想政治引領、廣泛凝聚共識中所發揮的積極作用。



全國政協委員、宣講團成員楊傑、徐曉鴻分別以《我是教民，更是公民》和《堅持我國基督教中國化方向，積極與社會主義社會相適應》為題，深入宣傳解讀習近平總書記關於宗教工作的重要論述，並結合自身履職實踐，詮釋全面貫徹黨的宗教工作基本方針，堅持我國宗教的中國化方向，積極引導宗教與社會主義社會相適應的重要意義。宣講團成員還和與會同志進行了熱烈的互動交流。



宣講報告會採用遠程視頻宣講形式，共2000餘人同時參加。



（來源：新華社）