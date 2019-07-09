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哈爾濱市委常委任銳忱接受紀律審查
http://www.CRNTT.com   2019-07-09 11:19:24


（圖片來源：網絡）
　　中評社北京7月9日電／據黑龍江省紀委監委消息：哈爾濱市委常委、政法委書記任銳忱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

　　任銳忱簡歷

　　任銳忱，男，漢族，1963年3月生，黑龍江鶴崗人，1979年11月參加工作，1985年10月加入中國共產黨，黑龍江省委黨校經濟管理專業畢業，在職研究生學歷。　

　　1979．11—1980．10　鶴崗市市政工程處工人　

　　1980．10—1985．06　鶴崗市公安局工農分局文化路、解放路派出所民警

　　1985．06—1987．10　鶴崗市公安局南山分局刑警大隊刑警　

　　1987．10—1989．02　鶴崗市公安局服務公司副經理

　　1989．02—1991．06　鶴崗市公安局辦公室副主任

　　1991．06—1992．01　鶴崗市公安局辦公室主任　

　　1992．01—1993．12　鶴崗市公安局興山分局副局長＜nextpage＞

　　1993．12—1995．04　鶴崗市公安局興山分局局長

　　1995．04—1997．01　鶴崗市公安局工農分局局長

　　1997．01—1998．01　鶴崗市公安局副局長兼工農分局局長　

　　1998．01—2000．09　鶴崗市公安局黨委副書記、副局長

　　（1995．08—1998．12　中央黨校法律專業在職大學學習）

　　2000．09—2001．01　鶴崗市公安局局長

　　2001．01—2002．06　鶴崗市公安局黨委書記、局長

　　2002．06—2002．08　鶴崗市政府副秘書長，市公安局黨委書記、局長

　　2002．08—2004．02　鶴崗市公安局黨委書記、局長

　　（2000．03—2002．12　黑龍江省委黨校經濟管理專業在職研究生學習）＜nextpage＞

　　2004．02—2004．05　綏化市公安局黨委書記、局長

　　2004．05—2007．05　省公安廳副巡視員

　　2007．05—2009．07　哈爾濱市公安局黨委副書記、副局長

　　2009．07—2012．01　哈爾濱市公安局黨委副書記、局長

　　2012．01—2012．02　哈爾濱市副市長，市委政法委副書記，市公安局黨委書記、局長　

　　2012．02—2016．12　哈爾濱市副市長，市委政法委副書記，市公安局黨委書記、局長、督察長

　　2016．12—2017．01　哈爾濱市副市長、市委政法委副書記　

　　2017．01—2017．01　哈爾濱市委常委、副市長，市委政法委副書記

　　2017．01—2017．02　哈爾濱市委常委、市政府黨組成員、市委政法委副書記　

　　2017．02—　哈爾濱市委常委、政法委書記

　 （來源：中央紀委國家監委網）

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