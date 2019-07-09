哈爾濱市委常委任銳忱接受紀律審查

（圖片來源：網絡） 中評社北京7月9日電／據黑龍江省紀委監委消息：哈爾濱市委常委、政法委書記任銳忱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。



任銳忱簡歷



任銳忱，男，漢族，1963年3月生，黑龍江鶴崗人，1979年11月參加工作，1985年10月加入中國共產黨，黑龍江省委黨校經濟管理專業畢業，在職研究生學歷。



1979．11—1980．10 鶴崗市市政工程處工人



1980．10—1985．06 鶴崗市公安局工農分局文化路、解放路派出所民警



1985．06—1987．10 鶴崗市公安局南山分局刑警大隊刑警



1987．10—1989．02 鶴崗市公安局服務公司副經理



1989．02—1991．06 鶴崗市公安局辦公室副主任



1991．06—1992．01 鶴崗市公安局辦公室主任



1992．01—1993．12 鶴崗市公安局興山分局副局長＜nextpage＞



1993．12—1995．04 鶴崗市公安局興山分局局長



1995．04—1997．01 鶴崗市公安局工農分局局長



1997．01—1998．01 鶴崗市公安局副局長兼工農分局局長



1998．01—2000．09 鶴崗市公安局黨委副書記、副局長



（1995．08—1998．12 中央黨校法律專業在職大學學習）



2000．09—2001．01 鶴崗市公安局局長



2001．01—2002．06 鶴崗市公安局黨委書記、局長



2002．06—2002．08 鶴崗市政府副秘書長，市公安局黨委書記、局長



2002．08—2004．02 鶴崗市公安局黨委書記、局長



（2000．03—2002．12 黑龍江省委黨校經濟管理專業在職研究生學習）＜nextpage＞



2004．02—2004．05 綏化市公安局黨委書記、局長



2004．05—2007．05 省公安廳副巡視員



2007．05—2009．07 哈爾濱市公安局黨委副書記、副局長



2009．07—2012．01 哈爾濱市公安局黨委副書記、局長



2012．01—2012．02 哈爾濱市副市長，市委政法委副書記，市公安局黨委書記、局長



2012．02—2016．12 哈爾濱市副市長，市委政法委副書記，市公安局黨委書記、局長、督察長



2016．12—2017．01 哈爾濱市副市長、市委政法委副書記



2017．01—2017．01 哈爾濱市委常委、副市長，市委政法委副書記



2017．01—2017．02 哈爾濱市委常委、市政府黨組成員、市委政法委副書記



2017．02— 哈爾濱市委常委、政法委書記



（來源：中央紀委國家監委網）