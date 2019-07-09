北京：不動產登記費由550元降至80元　

中評社北京7月9日電／昨天，北京市財政局消息，按照國家政策或依據中央授權，進一步降低本市部分行政事業性收費和政府性基金收費標準，預計2019年當年即可減輕社會負擔約21.48億元。除此之外，在新能源汽車方面的稅費優惠政策，也明確從7月1日起繼續執行，購置新能源汽車繼續免征車輛購置稅。



降費政策方面，不動產登記費用的調整，可謂幅度最大。自2019年7月1日起，對申請辦理變更登記、更正登記等情形免征不動產登記費；對申請辦理車庫、車位、儲藏室不動產登記，單獨核發不動產權屬證書或登記證明的，不動產登記費由每件550元降為80元。這一項費用的降低，預計當年可減輕社會負擔約0.6億元。



除了不動產登記方面的降費之外，從今年7月1日起，本市還將降低公民因私普通護照、往來港澳通行證收費標準，預計今年可減輕社會負擔約0.63億元；從2019年7月1日起，減半徵收文化事業建設費，預計當年可減輕社會負擔約20億元；從2019年1月1日起，對納入產教融合型企業建設培育範圍的試點企業，興辦職業教育的投資符合中央規定的，按投資額的30%比例，抵免企業當年應繳教育費附加和地方教育附加，預計今年可減輕社會負擔約0.25億元。



據悉，為貫徹落實國家減稅降費有關政策精神，目前市財政局已會同相關部門連續發布了《關於轉發財政部 國家發展改革委員會減免部分行政事業性收費有關政策的通知》《關於調整部分政府性基金有關政策的通知》。



不僅僅是降費，車輛購置稅方面的相關優惠政策，也進一步明確。昨天，北京市財政局發布消息，自2019年7月1日起，《中華人民共和國車輛購置稅法》將取代實施了18年之久的《車輛購置稅暫行條例》正式施行。財政部、國家稅務總局近日發布公告，對繼續執行的車輛購置稅優惠政策進行了明確。