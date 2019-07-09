利好政策再出，跨境電商頻添新動力

（來源：中國經濟網） 中評社北京7月9日電／在今年的“6·18”電商大促活動中，跨境電商風頭不減。時隔不久，7月初召開的國務院常務會議再出利好政策，部署完善跨境電商等新業態促進政策，提出支持跨境電商等新業態發展。政策紅利持續釋放，消費升級動力強勁，技術創新不斷賦能……諸多支撐下跨境電商如何提質增效——



在不久前進行的“6·18”電商大促中，天貓國際海外品牌整體成交同比增長197%，870多個首次參加“6·18”促銷活動的海外新品牌，成交最高超日銷100倍。



這只是跨境電商紅紅火火的一個“縮影”。資本市場也看好這一領域，僅今年6月，海豚家、縱騰集團等5家跨境電商企業就獲得了總計超過3.28億美元的融資。飛速增長的跨境電商不但成為外貿增長突出亮點，還在不斷釋放市場消費潛力。



跨境電商迎來了新的發展機遇，日前召開的國務院常務會議部署完善跨境電商等新業態促進政策，提出支持跨境電商等新業態發展，是適應產業革命新趨勢、促進進出口穩中提質的重要舉措。此次會議政策部署釋放出哪些“紅利”？在進口和出口兩個方向上，跨境電商如何提質增效？



政策“紅利”持續釋放



此次國務院常務會議指出，下一步要在現有35個跨境電商綜合試驗區基礎上，根據地方意願，再增加一批試點城市。



在市場研究機構電子商務研究中心跨境電商部主任張周平看來，“這說明前期各個試點城市所取得的成績得到了認可，此次新增加一批試點城市，或將給還沒有試點城市的省份進行補缺，將把跨境電商向全國推進，對行業及地方發展都是利好”。外貿企業寧波新東方工貿有限公司CEO朱秋城也認為，“試點城市的增加，有助於將前期跨境電商園區的先進經驗進行複制，完善和推動中國跨境電商的成熟發展”。

