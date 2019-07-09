溫網：張帥生涯首度晉級溫網八強

張帥在比賽中回球。新華社 中評社北京7月9日電／正在倫敦參加溫網的張帥不斷創造屬於自己的紀錄——8日進行的女單第四輪比賽中，張帥以6:4、1:6、6:2力克烏克蘭新星雅斯特雷姆斯卡首次晉級溫網八強，追平個人大滿貫最佳戰績。



新華社倫敦7月8日報道，這裡對於張帥來說並非福地，此前她五次參加溫網正賽均在首輪即遭淘汰。這次30歲的張帥不斷突破自我，從取得首勝到打進八強，還追平了中國選手李娜在溫網的最佳戰績。



王薔被淘汰後，世界排名第50位的張帥成為中國選手在溫網女單比賽中的獨苗。上一輪擊敗前世界第一沃茲尼亞奇讓張帥收獲了足夠的信心，她在微博中寫道：繼續努力，爭取每天有一點點改變讓自己變得更好，讓改變發生。



比賽一開始，張帥就展現出色狀態，頻繁利用發球和底線抑制對手，連破帶保順利取得領先。隨後對手調整狀態，比分交替上升，第九局時比分來到了5:4，張帥在自己的發球局把握住了第4個盤點，以6:4贏得首盤。第二盤比賽，雅斯特雷姆斯卡表現強勢，6:1扳回一盤。



決勝盤中，第一局張帥連續挽救了兩個破發點，驚險拿下。雅斯特雷姆斯卡是攻擊型選手，比賽中力大剛猛，隨後雙方一度進入連續5局的破發大戰。決勝盤第九局中，張帥一度連續失誤，還好在第三個賽點時抓住機會，逼得對手回球出界。贏球後的張帥大聲尖叫、跪倒在地。



張帥下一輪的對手將是羅馬尼亞名將哈勒普與美國15歲“黑馬”高芙之間的勝者。