科創板申報首現“主動撤回”

中評社北京7月9日電／上交所7月8日消息，日前上交所對北京木瓜移動科技股份有限公司（簡稱“木瓜移動”）及其保薦人提出的撤回發行上市申請進行了審核，按照相關規則規定，同意其申請，依法決定終止其科創板發行上市審核。



上交所於2019年3月29日受理木瓜移動科創板發行上市申請。6月28日，經過兩輪審核問詢和回復，上交所審核中心召開審核會議，對公司發行上市申請形成審核報告，擬提交上市委員會審議，並發函要求公司和保薦人提交招股說明書上會稿。7月4日，公司及保薦人提交了撤回發行上市申請。



上交所介紹，前期審核中，上交所審核中心重點關注了以下事項：一是發行人核心技術先進性和主要依靠核心技術開展生產經營的情況。木瓜移動目前擁有1項美國專利、無國內專利，報告期內研發投入占比分別為4.94%、1.20%及0.71%，各期綜合毛利率分別為20.31%、6.24%及4.38%。上交所問詢要求發行人說明具有什麼樣的核心技術，該等技術是否是行業內開展業務通用的基礎性技術，相關技術在向客戶提供海外營銷服務時所發揮的作用；要求發行人結合報告期毛利率變動趨勢、研發投入情況、同行業可比公司技術水平等進一步披露公司核心技術是否具有先進性、能否有效轉化為經營成果。



二是發行人的業務實質與業務模式。木瓜移動招股說明書將其定位為一家依靠自主研發技術進行大數據處理分析的公司，主要利用全球大數據資源和大數據處理分析技術提供海外營銷服務。上交所關注發行人行業定位及歸類的準確性，要求發行人結合相關部門出具的產業分類目錄及指南、公司具體從事的經營活動內容、大數據的來源及獲取、技術的應用場景、發行人從事的業務與大數據之間的關係、主營業務與可比公司的相似度等因素，充分說明和披露公司行業定位是否準確。



三是發行人是否充分披露對其持續經營能力可能產生重大影響的風險因素。2018年，木瓜移動向Facebook採購額占全年採購額的91.99%，相關收入亦主要依賴Facebook渠道實現，而其採購占Facebook亞洲收入和廣告總收入的比重較低，相關合同條款對其業務的可持續性亦存在不利影響，公司未在申報稿招股說明書顯要位置充分揭示上述情況對公司持續經營能力的不利影響。