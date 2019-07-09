滬市重組變了：少了盲目跨界，多了主業併購

中評社北京7月9日電／今年上半年，基於同行業、上下游整合的重組邏輯成為市場主旋律，前幾年比較盛行的盲目跨界、跟風跨界現象進一步減少。產業併購較為活躍的行業主要有通信和信息技術、基礎化工、醫藥等規模效應較為顯著的領域。併購重組在助力民企加速轉型升級、抵禦風險挑戰、實現高質量發展等方面日益發揮重要作用。併購重組以往的“三高”回落明顯。



今年上半年，滬市上市公司併購重組展露新面貌。大批優質滬市公司利用市場化手段，緊密圍繞產業類、實體類資產開展併購重組，服務實體經濟的產業併購成為主流。



上半年，滬市公司披露各類併購重組交易470餘單，涉及金額達3500億元；在重大資產重組方面，滬市共披露重組方案45單，涉及金額近1340億元；共實施完成重組方案25單，涉及金額近1000億元。總體來看，併購重組服務實體經濟的功能更加突出。



上交所表示，將聚焦提高上市公司質量，突出持續監管和分類監管理念，更加關注重組後的實施效果，繼續支持上市公司通過併購重組提質增效。



併購重組邏輯生變



滬市公司重組的一大變化是，少了盲目性，多了產業邏輯。



今年上半年，基於同行業、上下游整合的重組邏輯成為市場主旋律，前幾年比較盛行的盲目跨界、跟風跨界現象進一步減少。從數據看，上半年滬市重大資產重組中產業併購的交易規模逾900億元，遠高於跨界重組規模。



從行業看，產業併購較為活躍的行業主要有通信和信息技術、基礎化工、醫藥等規模效應較為顯著的領域。其中，打通上下游、收購同行業、轉型新技術是滬市併購重組的重要動力。從近幾年的實踐來看，基於產業整合的併購初衷，往往在後續業績承諾期的業績實現情況較好。2018年年報顯示，聚焦產業併購的公司業績承諾達標率更高。