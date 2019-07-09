重慶長壽:加強巡察幹部隊伍建設

中評社北京7月9日電／去年以來，重慶市長壽區積極織密巡視巡察上下聯動監督網，形成強大監督合力，擴大震懾效果。



在健全體制機制上與巡視聯動。嚴格落實巡察工作重要情況報備制度，定期向市委巡視工作領導小組請示報告巡察工作，既報告結果，也報告過程，主動接受市委巡視機構的領導和監督。完善巡察工作考核評價機制，將巡察反饋問題整改情況列為區委對各級黨組織全面從嚴治黨考核的重要內容，納入黨組織書記述職述廉必述內容，層層傳導壓力，層層壓實責任。



在建立制度體系上與巡視聯動。制定加強巡察工作的意見，明確巡察工作的總體要求、基本原則、機構隊伍建設和方式方法，出台區委巡察工作五年規劃，明確“時間表”“任務書”，確保區委一屆任期內巡察高質量全覆蓋。同時，對照市委巡視機構工作制度，結合實際制定區委巡察工作領導小組、巡察辦公室、巡察組等7項制度，推動巡察工作規範化、制度化。



在加強隊伍建設上與巡視聯動。把巡察幹部隊伍建設擺在更加突出位置，按照“專兼結合”要求，突出政治標准，選優配強專職巡察幹部13名，平均年齡39.8歲，均具有大學本科及以上學歷，從紀檢監察、組織、財政、審計等部門遴選110名業務骨幹，組建巡察組組長庫和專業人才庫。累計選派參加市委巡視辦統一組織的巡視巡察幹部一體化學習培訓18人次。



（來源：中央紀委國家監委網）