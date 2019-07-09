台灣元素藝術品　蔡出訪8項禮物曝光

“總統府”召開記者會公布出訪要致贈給邦交國的禮物。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月9日電（記者 黃筱筠）蔡英文即將在11日啟程訪問加勒比海“邦交國”，“總統府”公共關係室主任張文蘭今天公布這次出訪要致贈給“邦交國”元首的禮物，共8項藝術品，幾乎都以台灣相關主題為創作發想，像是台灣獼猴、台灣黑熊、台灣水牛等。



蔡英文7月11日至22日將出訪加勒比海“邦交國”稱為“自由民主永續之旅”，將訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞，往返都將在美國過境2晚。



張文蘭逐一介紹各個禮品致贈的對象以及設計的意念。



《綻放》將贈送給海地總統摩依士，這項作品透過植物的葉脈及圓形的紋絡傳遞人與大自然的連結，呼應摩依士總統過去身為農業企業家，在上任後努力推動農業永續，讓國家繁榮發展。



《台灣黑熊》將贈送給聖克里斯多福及尼維斯總督席頓，設計概念為台灣黑熊是台灣唯一原生之熊類，是保育類動物，這項描金彩繪水滴瓶作品希望藉由台灣黑熊之美，向席頓總督分享永續發展及尊重生命之美的重要。



聖克里斯多福獨立後仍奉英國女王為元首，由英女王任命總督代表之。



《菩提心》禮品是要致贈給聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯，本作品由生漆製成，其為純植物性的天然資源，又稱為“液體黃金”。綠色的樹葉象徵番薯葉落地生根，以及台灣人民的生命力像蕃薯一樣堅韌，黃金色的小菩提葉則訴說台灣人民靠著勤勞、努力也能在綠色番薯葉上成就出一塊的黃金。本作品以紅黃綠為主色，與聖克里斯多福及尼維斯的國旗主色相同，該作品創作者盧關中也到場親自說明。



設計《昂首闊步－台灣水牛》的李國欽也到現場說明，他表示，台灣水牛代表勤僕的台灣人，但是現在台灣人生活是快樂的，不只像是以前只有吃苦耐勞，現在台灣人會追逐自己的夢想，所以是昂首闊步的台灣水牛。