住建部選取9城試點規範城市戶外廣告設施管理

中評社北京7月9日電／據住建部網站消息，住建部日前下發《關於開展規範城市戶外廣告設施管理工作試點的函》。函件指出，經協商一致，決定在



長春、武漢、成都、廈門、青島、深圳、無錫、株洲、如皋等9個城市開展規範城市戶外廣告設施管理工作試點。試點工作自2019年6月開始，時間1年。

試點的目的是以“安全、美觀”為目標，以解決城市戶外廣告設施數量多、設置亂、品質低等突出問題為切入點，清除違法違規城市戶外廣告設施，建立長效管控機制，提高城市戶外廣告設施管理工作水平，促進城市品質提升。通過工作試點，總結形成一批可複制可推廣的經驗，並在此基礎上研究出台指導全國規範城市戶外廣告設施管理工作的規範性文件。



函件要求，試點城市要結合實際，選擇2—3條道路和1—2個區域開展試點，重點圍繞以下任務開展工作：



一是堅持規劃引領。試點城市要堅持“先規劃、後治理”的原則，依規劃清理整治、依規劃實施許可。依法編制城市戶外廣告設置規劃（以下簡稱廣告設置規劃），明確總體布局、控制目標和廣告類型。廣告設置規劃要因地制宜，符合城市實際，突出人文內涵和地域風貌，有機融合歷史、文化、時代特征、民族特色等，避免“千城一面”。試點道路和區域要依據廣告設置規劃編制路段和區域城市戶外廣告設置的詳細規劃（以下簡稱詳細規劃）。



二是完善政策措施。試點城市要抓緊推動出台或完善城市戶外廣告設施管理地方性法規、政府規章。加強政策配套銜接，建立健全行政許可、技術規範、安全管理、風險防控、監督檢查和考核獎懲等一系列配套制度，優化管理體制，明確管理職責，加強部門協同，增強城市戶外廣告設施管理的系統性、整體性、協同性，保障試點工作依法依規、穩妥有序推進。