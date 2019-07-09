綠營人士喊非韓不投？柯文哲：別玩火玩過頭

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月9日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨初選民調在8至14日舉行，傳出有綠營人士鼓吹“非韓不投”打算影響結果，無黨籍台北市長柯文哲9日受訪時表示，政黨彼此干擾初選最有名的例子就是換柱事件，當時柱柱姊民調超過40%，怎麼可能？而當有成功的案例後，大家就會忍不住再去如法炮製，所以有時候要呼籲台灣選民不要玩火玩過頭。



蔡英文選舉操盤手、民進黨前秘書長洪耀福的弟弟洪耀南日前在臉書標示“有瑜點魚，無魚吃菜”，企圖號召綠營支持者在中國國民黨初選為高雄市長韓國瑜灌票，並稱許多綠營基層都這樣鼓吹。



柯文哲9日上午在台北市政府接受媒體訪問時，被問到民進黨人士喊出非韓不投，會不會覺得有點在玩火？柯文哲先是碎念反問，民進黨非韓不投？接著柯才說，這個老實講就是因為我們初選透過這種宣傳廣告，大家知道什麼時候哪個黨要初選，另一個黨的都想去干擾，最有名的是換柱事件，柱柱姊當時的民調可以超過40%，那時候就覺得怎麼可能，這個就是典型的政黨彼此在玩對方，而常常有成功的案例，大家就忍不住再去如法炮製。



媒體追問民進黨鼓吹非韓不投，會對中國國民黨內初選造成影響嗎？柯文哲說，要看他動員的程度，有時候說台灣選民太賊，像是柱柱姊那件事就太明顯了，那個民調我們都覺得不可能有這個民調，怎麼會超過40%？很明顯就是綠營一面倒灌過去，所以有時候要呼籲台灣選民，不要玩火玩過頭。