上半年北京PM2.5創歷史同期最低

中評社北京7月9日電／2019年北京國際大都市清潔空氣行動論壇昨日在京開幕。北京青年報記者從論壇上了解到，今年上半年，北京PM2.5累計濃度為46微克/立方米，為歷史同期最低。近年來，北京以重型柴油車為重點，持續推進車輛電動化。據介紹，北京將分步推出公交、環衛、出租、輕型物流配送等新能源車替代，同步推進新能源車“路權優先”等配套政策。2020年底前，北京全市新能源車保有量將達40萬輛左右。



本次論壇期間，來自聯合國環境署，巴黎、倫敦、柏林、東京、首爾、中國香港等國際大都市，以及美國加州和意大利倫巴第大區等典型地區的空氣質量和氣候變化負責官員和專家，將分享各自的治理經驗、規劃和展望，為北京精准施策治理大氣污染和應對氣候變化提供國際經驗。



北青報記者從論壇上了解到，今年上半年，北京PM2.5累計濃度為46微克/立方米，創歷史同期新低。市生態環境局大氣環境處處長李翔發言時表示，北京聚焦氮氧化物、揮發性有機物減排，以機動車、揚塵和生產生活源為重點，制定實施打贏藍天保衛戰2018年至2020年行動計劃，推進大氣環境質量持續改善。



李翔介紹，到2017年，北京汽油車國五比例已經達到49%，未來將以重型柴油車為重點大力推進車輛電動化，同步推進新能源車路權優先等配套政策和基礎設施建設，同時嚴查高排放車，今年國三柴油車將全市禁行。2020年底前，全市新能源車保有量40萬輛左右。此外，城市環境管理方面，要加強施工揚塵控制，提高道路揚塵控制水平，加強裸地揚塵控制。



8日上午，中國工程院院士、清華大學環境學院院長賀克斌系統介紹過去20年來北京市大氣污染治理的實踐與成效。相比2013年，北京2017年的PM2.5年均濃度下降31.5微克/立方米。他認為，2030年至2035年間，北京將迎來空氣治理“拐點”，屆時，北京PM2.5年均濃度將達到35微克/立方米的國家標準，藍天將常在。



有研究稱，甲醛是導致中國霧霾頻發新的“罪魁禍首”。對此，賀克斌表示，目前確實有一些科研證據佐證這一觀點，“甲醛原來都在室內流動，現在發現它還參與了一些化學反應，催化形成霧霾。”他表示，目前來看，需要針對甲醛排放，梳理一份針對性更強的重點排放清單，作為下一步治理依據。



隨著北京PM2.5濃度降低，臭氧濃度會不斷“跳上來”，成為影響北京空氣質量的污染之一。對此，賀克斌介紹，目前北京地區臭氧年均值依舊處於超標水平，不過自2015年至今，北京臭氧濃度基本沒有上升趨勢，相比其他臭氧濃度依然往上爬的城市要好一些，“2013年至2015年，北京地區揮發性有機物減少超過40%，這對降低臭氧濃度貢獻很大。”



（來源：北京青年報）