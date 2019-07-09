中評現場：朱諷郭董忘關麥　意外扯到蔣萬安

朱立倫（右）與柯志恩交談。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北7月9日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的前主席朱立倫今天上午舉行記者會提青年政策，對於鴻海創辦人郭台銘8日在活動結束後麥克風持續收音時脫口批評高雄市長韓國瑜“已經不理智了”，朱立倫看著先前也因麥克風未關談韓國瑜引起風波的“立委”蔣萬安說“請問是要問我還是問蔣萬安？”全場哄堂大笑，讓現場氣氛頗為輕鬆。



朱立倫上午在台大校友會館舉行“年輕的最好”記者會，提出他對青年政策的看法，包括國民黨“立法院”黨團總召曾銘宗、“立委”柯志恩、林奕華、蔣萬安、陳學聖、許毓仁都出席，朱立倫的子弟兵多位新北市議員及台北市議員也到場助陣，雖然國民黨8日起至14日要進行初選民調，但記者會現場並沒有緊張的氣氛。



朱立倫開記者會端出政見牛肉，不過外界焦點仍在國民黨2020初選問題上，媒體問，郭台銘8日在活動結束後，在麥克風持續收音的情況下，脫口批評高雄市長韓國瑜“已經不理智了”該如何看這問題？



朱立倫先是被坐在一旁的柯志恩二度提醒可問蔣萬安，會意一笑後轉頭看著蔣萬安，然後反問媒體記者“妳要問蔣萬安還是問我？”全場哄堂大笑。



朱立倫說，本來要回答注意一下麥克風要關，沒想到柯志恩這麼“毒”，一直說是蔣萬安。此時柯志恩說明，因為當初就是她問蔣萬安的，此時全場又是大笑。



朱立倫表示，第一要提醒“郭董”，要注意麥克風要關。二是要再次提醒“郭董”，大家是隊友，不是對手，對於自己的隊友要都是好朋友，不要忘了，下週一（15日）之後大家就是一個團隊、就是要團結在一起，不管麥克風有沒有關，講話真的要注意一點。



蔣萬安在今年5月7日“立法院”內政委員會杯葛過程，與柯志恩、李彥秀兩人討論韓國瑜在基層有7成支持的聲勢時，因為主席台上麥克風沒關，蔣萬安脫口說出“其實支持韓的都是比較沒理性的，就是他也說不出來為什麼支持”引發爭議，蔣萬安事後赴高雄拜會韓國瑜，以行動證明他“挺韓”。