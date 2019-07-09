安倍18年收入4028萬日元　在黨首中排名第一

中評社北京7月9日電／日本8日公開國會議員2018年收入，698名議員人均收入2657萬日元（約合169萬元人民幣），比前一年增加245萬日元（16萬元人民幣）。



日本首相安倍晉三去年收入在朝野黨首中排名第一，是2012年再次執掌政權以來首次。



日本眾議院、參議院8日分別公開457名眾議員、241名參議員2018年收入。執政黨自由民主黨籍眾議員鳩山二郎以17.45億日元（1.1億元人民幣）居榜首，收入大部分由出售非上市企業股份所獲。鳩山二郎是已故前總務大臣鳩山邦夫的次子。



安倍2018年收入4028萬日元（256萬元人民幣），比2017年增加128萬日元（8萬元人民幣），在各黨黨首中排名第一，是2012年就任首相以來第一次。過去6年，收入最高的黨首一直是自由黨黨首小澤一郎。自由黨4月正式並入國民民主黨，小澤不再擔任黨首，因而排除在外。



除安倍，其他政黨黨首去年收入低於議員平均值。



按照國會議員資產公開法，日本眾參兩院議員每年必須公布過去一年的收入。



國會7個政黨中，自民黨議員2018年人均收入增加至3016萬日元（192萬元人民幣），連續兩年排名第一，與在野黨議員收入差距拉大。其次是國民民主黨，人均收入2200萬日元（140萬元人民幣）。最大在野黨立憲民主黨排名第三。



在97名女性議員中，自民黨眾議員野田聖子收入最高，為3047萬日元（194萬元人民幣），在所有議員中排名50。



接近700名公開收入的國會議員中，116人去年獲得“演講費”。金額多數在數萬日元至數十萬日元，少數超過百萬。自民黨參議員、前記者青山繁晴去年收入演講費、稿費、版稅、演出費共計5929萬日元（377萬元人民幣）。



前自民黨幹事長石破茂、眾議員野田聖子、前外務大臣岸田文雄、立憲民主黨黨首枝野幸男、國民民主黨黨首玉木雄一郎等都有演講收入，少則100多萬日元，多則接近500萬日元。