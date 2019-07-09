吳蕚洋籌組政黨“白色聯盟”　柯：不曉得

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月9日電（記者 鄭羿菲）台媒報道去年角逐台北市長選舉落選的無黨籍吳蕚洋打算籌組“白色聯盟”政黨，無黨籍台北市長柯文哲9日受訪時一問三不知地回應，他不曉得這件事，至於會不會爭取合作他也沒意見。而吳蕚洋接受電話訪問時說，明天下午三點多會發布組黨的正式消息，目前不會與柯文哲合作，因為我們不以取得政權為目標，而是以“立委”、縣市議員為目標。



時代力量“立委”黃國昌日前曾爆料新政黨“白色聯盟”是柯文哲前選舉幕僚陳雨鑫居中聯繫籌組，但此消息遭陳雨鑫否認，而柯文哲也否認聽過要籌組白色聯盟的消息，自此白色聯盟的新聞一度沈寂。而根據台媒近日報道，籌組政黨白色聯盟的關鍵人物就是去年角逐台北市長選舉的吳蕚洋。



柯文哲9日上午在台北市政府接受媒體訪問時，被問到吳蕚洋將在明天下午宣布組織“白色聯盟”政黨，這與陳雨鑫有沒有關係？有找你參加嗎？柯文哲否認表示，沒有，他不曉得這件事情，也是你（記者）講了他才知道。



至於使用“白色聯盟”的名稱會不會有吃豆腐的味道？柯文哲說，我們也沒申請專利，這個好像沒辦法申請專利。媒體追問白色聯盟打算推出十席“立委”參選，未來會不會爭取合作？柯文哲認為，他沒意見啦，反正這個時代什麼樣的事情，每個人都可以提出主張，就看市場能不能接受。



吳蕚洋接受電話訪問時證實，明天（10日）下午三點多會發布籌組政黨“白色聯盟”的消息，目前他不便講太多，雖然他也不太贊成使用“白色聯盟”這個名字，但這是大家決議的，他尊重。至於參與白色聯盟的人是各界賢達、公正人士，其中有2位曾經是地方政府的官員，但不是北市府的，他們也不願意公佈，他就不說太多。



“目前不會跟柯文哲合作，因為屬性不同，我們不以取得政權為目標。”吳蕚洋強調，白色聯盟主要是以選“立委”、縣市議員為主，不參加首長的選舉，這樣才能夠客觀，明年會推至少10席的區域“立委”人選出來選，再來還有不分區“立委”，若經費足夠，也不排除每個區域都推出人選。