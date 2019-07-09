浙江甌海：在＂准＂字上下功夫

中評社北京7月9日電／監察體制改革以來，浙江省溫州市甌海區紀委監委一改過去廉政教育“大水漫灌”模式，在“准”字上做足功夫，圍繞“用准教育形式、選准教育資源、盯准教育重點”，實現廉政教育精准化。



豐富教育形式，打造行走的“廉政課堂”



“被告人馮志平，犯受賄罪，判處有期徒刑3年，并處罰金35萬元……”日前，甌海區100餘名黨員領導幹部參加區交通局原黨組成員、副局長馮志平職務犯罪庭審觀摩活動，以身邊案教育身邊人。今年來，為做到教育有效，甌海區紀委監委通過拍攝廉政視頻、組織旁聽庭審、匯編違紀違法幹部懺悔錄、赴監獄參觀等形式，以“短、平、快”的方式，以點帶面，敲醒“沉睡者”，敲打“裝睡者”，從而達到“懲處一個，警示一片”的目的。



用好教育陣地，做到監察對象全覆蓋



甌海區紀委監委通過梳理匯總在區廉政教育基地集中展出50個本土案例，開展百場輪訓參觀，覆蓋全區所有機關單位、區屬醫院、國企以及全區千名村居幹部，用好本土教育陣地，讓黨員幹部和監察對象受到最直觀的心靈震撼，塑造“不敢腐”的思想防綫。截止目前，區廉政教育基地已接待107個部門單位115批次6277人次參觀。



緊盯教育重點，探索“四個一”幫扶機制



在開展日常談心提醒、專題組織生活會、落實整改措施以外。甌海區探索建立“四個一”的教育幫扶機制，做實做細案件審查調查“後半篇文章”，針對案件多發頻發以問題綫索較多的單位，組織開展一次談心談話、組織一次廉政教育活動、召開一次民主（組織）生活會、提出并落實一項整改措施。截止目前，已有15個部門實施了“四個一”教育幫扶機制。



（來源：中央紀委國家監委網）