英國工黨醞釀發起不信任投票　阻止無協議“脫歐”

中評社北京7月9日電／英國執政黨保守黨定於本月下旬選出新黨首，接替特雷莎·梅成為下任首相，主導英國脫離歐洲聯盟進程。依據候選人“脫歐”立場，保守黨內部對無協議“脫歐”的擔憂漸增。



最大反對黨工黨的發言人巴裡·加德納7日說，一旦獲得足夠保守黨議員支持，工黨將發起針對政府的不信任投票，合力阻止新政府無協議“脫歐”。



【在接觸】



加德納接受英國天空新聞頻道採訪時說：“當我們認為，那些聲稱支持對政府不信任投票、以制止無協議‘脫歐’的保守黨議員可能支持（工黨發起不信任案）時，我們就會發起不信任投票。”



被問及工黨是否在與這些保守黨議員接觸，加德納回答：“當然。”



保守黨在議會下院占據的議席沒有過半數，以與北愛爾蘭民主統一黨聯手的方式執政。保守黨新黨首將在前外交大臣鮑里斯·約翰遜與現任外交大臣傑裡米·亨特之間產生，約翰遜所獲支持率領先。



新黨首繼任首相後，首要任務將是打破議會下院審議“脫歐”事宜陷入的僵局，終結英國何時、以何種方式、是否“脫歐”等問題的不確定性。



約翰遜多次強調英國必須10月31日如期“脫歐”，不惜以無協議方式“脫歐”；亨特則認為，為確保能與歐盟談妥“脫歐”新協議，“脫歐”短時再度延期未嘗不可。



【有可能】