朱立倫批蔡不講“中華民國”寧稱這個國家

朱立倫。（中評社 倪鴻祥攝） 朱立倫舉行“年輕的最好”記者會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北7月9日電（記者 倪鴻祥）宜蘭市預訂7月17日將與美國馬里蘭州洛克維爾市簽約締結姐妹市，給對方的賀函中，蔡英文以“台灣總統”落款引發爭議。爭取中國國民黨2020提名的前主席朱立倫今天上午記者會上回應，做為“中華民國”的“總統”，不管是信函或文件，都一定要強調，這是堅定的立場，不像蔡英文不願講，甚至有時候寧可稱“這個國家”。



朱立倫上午在台大校友會館舉行“年輕的最好”記者會，提出他對青年政策的看法，但外界焦點都在國民黨初選及蔡英文以“台灣總統”簽名落款等問題。



朱立倫表示，做為“中華民國”的“總統”，不管是信函或文件，都一定要強調是“中華民國”的“總統”，這是堅定的立場，不是蔡英文反過來在特殊、特定的人、為了特定的目的才講“中華民國”的“總統”，其他時間都忘記，這才是眾家所關心的，甚至她有時候寧可用“這個國家”，都不願講她是“中華民國”的“總統”。



至於高雄市長韓國瑜認為兵役問題應採徵募並行制，朱立倫說，現在就是徵募並行制，徵兵制從未廢除，這是法律規定，只是目前徵兵服役是4個月，以募兵制為主，問題是能否募好兵？募需要戰力的兵、需要的人才，所以第一件事要重建國軍的尊嚴，如果社會能認知擔任軍人是有尊嚴的事情，大家會願意從軍；二是當軍人要有前途、未來，所以要給軍人在服役期間內考證照、培養專長，只要有願景，就有人願意當軍人；三是現實面即提高待遇。