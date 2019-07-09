工商銀行：召開警示教育大會

中評社北京7月9日電／ 7月5日，工商銀行面向全行召開全面從嚴治黨從嚴治行暨警示教育大會，嚴肅通報并深入分析反思近兩年查處的違規違紀違法典型案例，要求以案促思、以案促省、以案促查、以案促改，將工商銀行全面從嚴治黨、從嚴治行引向深入。工商銀行黨委書記、董事長陳四清出席并講話，黨委副書記、行長穀澍主持會議。



本次大會是工商銀行深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育的一項重要內容，也是對黨中央全面從嚴治黨決策部署的再深化、再對標、再落實。會上，駐工行紀檢監察組組長王林通報了重慶分行原副行長謝明案等12起典型案例，要求全行幹部員工認真汲取教訓，深刻反思，對照檢查、加強整改，切實增強紀律規矩意識。工商銀行黨委書記、董事長陳四清指出，要准確把握當前形勢，立足黨和國家事業發展的新方位，立足深化派駐機構改革的新起點，立足工商銀行由大行向強行跨越的新征程，進一步增強責任感和緊迫感，以全面從嚴治黨引領和帶動全面從嚴治行。



會議要求，要扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，有力有序推進紀檢監察派駐改革落地見效，把全面從嚴治黨、從嚴治行引向深入，確保黨中央決策部署堅決貫徹落實到位。各級黨組織和黨員領導幹部要發揮好引領和示範作用，樹立自信底氣、保持鬥爭勇氣、昂揚改革銳氣、永葆時代朝氣，聚焦提高政治站位，聚焦貫徹落實黨的十九大精神和黨的路綫方針政策，聚焦加強黨的領導、加強黨的建設、全面從嚴治黨從嚴治行，聚焦反腐敗鬥爭，聚焦反對形式主義、官僚主義，聚焦防範化解風險，聚焦長效機制建設。



會議確定六項重點抓好的工作，一是把政治建設擺在首位，堅決做到“兩個維護”，以政治上的加強推動全面從嚴治黨向縱深發展，引領帶動黨的建設質量全面提高；二是嚴格落實“兩個責任”，進一步推動管黨治黨走向嚴緊硬；三是強化日常監督，堅持小事抓細、大事抓實，將管理和監督的責任抓具體、抓經常；四是推動中央八項規定精神成風化俗，強化黨員幹部奮鬥擔當，改進和加強調查研究，抓好形式主義治理為基層減負；五是深化巡視巡察，不斷增強監督實效，做到發現問題與形成震懾的有形有效覆蓋；六是堅持標本兼治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅決守住不發生系統性風險的底綫。



會議要求，中管金融企業派駐改革是黨中央作出的重大決策部署，各級黨組織要強化對標對表，加快推進派駐改革落地見效。要進一步提高站位、轉變觀念，正確對待監督，真誠歡迎監督，習慣在受監督的環境中開展工作；拿出有力有效的落實措施，在創造條件、保障改革上取得更大進展；強化主體責任和一把手責任，不斷探索實踐、積累經驗，扎扎實實把派駐改革引向深入。



據了解，黨的十八大以來，工商銀行認真貫徹落實“深入剖析嚴重違紀違法幹部的典型案例，發揮警示、震懾、教育作用”重要指示精神和，堅持定期面向全行召開警示教育大會，用好用足“身邊人身邊事”，讓警示教育成為幹部員工“必修課”，推動工商銀行全面從嚴治黨向縱深發展。



（來源：中央紀委國家監委網）