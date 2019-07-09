美國以違反美方對伊制裁為由關押伊朗科學家

中評社北京7月9日電／一名伊朗幹細胞研究科學家自去年10月以來遭美國執法部門關押，原因是聯邦檢察官認為他試圖向伊朗運送醫用生物材料，違反美方對伊朗施行的貿易制裁。



【省錢獲罪】



馬蘇德·蘇萊馬尼去年10月作為訪問學者從伊朗首都德黑蘭前往美國，打算在明尼蘇達州梅奧診所完成治療中風病人的最後階段研究。



蘇萊馬尼在美國第三大城市、伊利諾伊州芝加哥市一落地，美方檢察官援用一份2018年6月準備、繼而封存的起訴書，逮捕蘇萊馬尼，取消他的簽證，把他關押在佐治亞州亞特蘭大市以南一家拘留所。



聯邦檢察官指控蘇萊馬尼和他先前兩名學生沒有獲得授權，密謀並試圖從美國向伊朗運送生物材料。如果法庭審理後認定罪名成立，三名被告分別面臨最高20年監禁。



美聯社報道，蘇萊馬尼的律師小組介紹，蘇萊馬尼2016年9月利用學生從美國回伊朗的機會，試圖托學生把一批實驗所需使用的重組蛋白帶回伊朗。



美聯社報道，海關官員9月6日在亞特蘭大機場截獲那批重組蛋白。美國制裁伊朗，導致伊朗國內物價飛漲。蘇萊馬尼的律師萊昂納德·佛朗哥說，那批蛋白在美國花費8000美元，在伊朗購買需要花4萬美元。



【實驗所需】



三名科學家的辯護律師小組說，他們的當事人沒有做錯事情。重組蛋白是醫用材料，把非商業用途的醫用材料帶到伊朗不同於出口，不需要美國官方批准。