美售台戰車　AIT：協助有效防衛台灣

美國在台協會（AIT）。（中評社 資料照） 中評社台北7月9日電／美國國務院批准售台M1A2艾布蘭戰車及可攜式刺針防空飛彈等2項軍售，總額逾22億美元。美國在台協會（AIT）今天表示，美台安全合作將促進台海穩定；這項軍售符合台灣關係法與美國對台灣維持足夠自我防衛能力的支持。



美國國務院發布新聞稿表示，批准2項對台“對外軍事銷售”（Foreign Military Sales），美國國防安全合作署（DSCA）並已正式知會國會。這2項對台軍售案包括總額達20億美元的M1A2T艾布蘭戰車（Abrams）與相關設備及支援，以及總額達2.23億美元的可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles）與相關設備。



對此，AIT代理髮言人黃博倫（Aaron Huang）表示，美國與台灣的安全合作確保且將會促進台灣海峽與區域的和平及穩定。美國國務院稍早正式通知美國國會有關M1A2T戰車與相關裝備的“對外軍事銷售”；這符合台灣關係法，以及美國對台灣維持足夠自我防衛能力的支持。



黃博倫進一步表示，美方將這項軍售視為審慎的（prudent）防衛投資，以升級目前的防衛能力。這項軍售案提供現代化的裝甲能力，也將藉由支持台灣持續推動現代化防衛力量的努力，協助有效防衛台灣。



外界解讀美國在蔡英文出訪之前宣布這項軍售案，以“助攻蔡英文”競選2020。



