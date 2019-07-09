規範取證工作　形成嚴密證據鏈條

中評社北京7月9日電／《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則》規定，紀檢監察機關應當嚴格依規依紀依法收集、鑒別證據，做到全面、客觀，形成相互印證、完整穩定的證據鏈。調查取證應當收集原物原件，逐件清點編號，現場登記，由在場人員簽字蓋章，原物不便搬運、保存或者取得原件確有困難的，可以將原物封存并拍照錄像或者調取原件副本、複印件；談話應當現場制作談話筆錄并由被談話人閱看後簽字。已調取證據必須及時交審查調查組統一保管。嚴禁以威脅、引誘、欺騙以及其他違規違紀違法方式收集證據；嚴禁隱匿、損毀、篡改、偽造證據。】



不久前，新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州紀委監委對該州某園區主要領導劉某涉嫌職務犯罪問題進行立案審查調查。



在嚴格執行審批手續後，審查調查組一行來到劉某家中，發現名酒50餘箱、近10萬元的購物卡等物品。審查調查人員當著劉某妻子的面，對涉案款物逐一拍照、編號、登記，現場填寫登記表并由劉妻等在場人員簽名確認後，執行了暫扣、封存措施。



此外，審查調查組多方取證，通過調取劉某及其家人的銀行卡交易記錄、房產等財產信息，發現劉某母親、岳母的銀行卡存在50萬以上大額現金存取款交易，女兒名下登記有358平方米價值158萬元的房產一套，父親名下有價值237萬商業門面兩套，與其家庭實際收入不相符。審查調查組在銀行打印流水賬單，在住建局打印房產登記證明後，要求銀行、住建局分別注明打印日期并加蓋單位公章，作為書證。



隨後，審查調查人員對劉某進行談話。在高壓震懾和政策感召下，劉某終於承認家中的名酒等物是收受他人賄賂所得，親人銀行卡的大額現金交易是為規避組織調查，由親人代為收取服務對象的現金賄賂，親人名下的房產為受賄金所購買。在對筆錄核對無誤後，劉某在談話筆錄上手寫“確認屬實”，簽名并注明日期。



“談話必須現場制作談話筆錄，并經談話人核對，確認無誤後，手寫簽字，這是收集言詞證據的基本要求。”該州紀委監委第八審查調查室負責人介紹，涉案款物、銀行卡現金交易記錄、房產登記證明、談話筆錄等一系列證據構成了完整穩定的證據鏈，經統一裝訂成卷，隨案移送審理，最終，劉某涉嫌職務犯罪問題被查實，受到嚴肅追究。



紀檢監察機關審查調查人員開展取證工作，應當嚴格依照監督執紀工作規則規定的程序。證據收集必須全面、客觀，在收集完證據之後，應當對收集的證據進行分析研究、鑒別真偽，找出證據與案件事實之間的客觀內在聯系，形成相互印證、完整穩定的證據鏈。