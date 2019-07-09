衝民調　朱立倫趕場參拜彰化天人宮參拜

朱立倫9日到彰化天人宮參拜尋求支持。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化7月9日電（記者 林谷隆）爭取中國國名黨2020提名的前主席朱立倫9日中午來到彰化二林天人宮參拜，他表示，自己擔任過兩任新北市長，知道彰化縣民到新北打拼非常多，團隊中包括前經發局長施威全都是彰化人，在民調最後階段來到天人宮參拜，希望能得到彰化鄉親支持。



中國國民黨2020初選電話民調在7月8日至14日進行，為期7天，每晚6點到10點，這次民調方式採全市內電話，並在15日公布結果，參選人包括高雄市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘、前黨主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋等五人。



朱立倫9日行程滿檔，除了一早在台北召開“年輕的最好”記者會外，其他行程都安排到中台灣的彰化拜票，彰化第一站安排到二林的天人宮參拜，下午將拜會彰化縣議長謝典霖、彰化大村鄉長游盛等地方人士。



到場陪同朱立倫拜廟的地方人士，包括藍委柯呈枋、彰化縣議員謝彥惠、南投縣文化局長林榮森、前新北市經發局長施威全。



天人宮住持胡原彰表示，他在2017年6月參與全台扶幼大會，並接受家扶基金會表揚，該活動辦在新北市政府，朱立倫市長特別來向參與者致意，因為這個機緣與朱才會結緣。