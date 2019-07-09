台官方推迎台商投資方案　估貿易戰持續

“行政院”發言人Kolas Yotaka與“政務委員”龔明鑫召開記者會說明“美中貿易戰與經濟議題”。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月9日電（記者 洪德諭）美中貿易戰尚未停歇，“行政院政務委員”龔明鑫8日針對此議題向媒體表示，美國擬對中國課徵3千多億美元的關稅尚未課徵，短期對台灣的衝擊免不了，但可以控制在一定的範圍內，不過將時間拉長，貿易戰將是非常重要的轉捩點，將使得投資資源從國外流到台灣，預估這2、3年台商回台投資金額將破新台幣兆元，境外資金回台投資2年平均5千億的資金回到台灣。



龔明鑫進一步指出，台灣官方所推出的歡迎台商投資方案，目前已超過新台幣4千300億，今年目標將是5千億，以目前的狀況預估年底將會超過6、7千億，2、3年將會破兆，另外將在第四季開始實施的境外資金回台法案，預估2年也會有少則新台幣1、2千億，多則9千多億，平均5千億的資金回到台灣。



針對中美貿易戰，“行政院”發言人Kolas Yotaka與“政務委員”龔明鑫8日在“行政院”向媒體說明“美中貿易戰與經濟議題”。



龔明鑫指出，貿易戰不單只是短時間的貿易變化、經濟變化，還包括長期產業的佈局發展，預估不會那麼早落幕，面對這樣的狀況，目前“行政院”每兩個禮拜會跨部會開一次“美中貿易戰對台及主要國家影響討論會議”，將以各部會角度看相關議題進展如何？進展會不會影響台灣？如何因應做好準備？



對台影響上，龔明鑫指出，貿易戰美國擬對中國課徵3千多億美元的關稅尚未課徵，短期台灣衝擊免不了，但可以控制在一定範圍內，舉例來說，台灣出口成長率1到5月衰退4%，但透過轉單效應、台商回台等，讓衰退相對他國比較少，此外與亞洲四小龍相比，台灣第一季經濟成長率最好，目前總體經濟還算穩，但不能輕忽後續發展狀況。



龔明鑫說，貿易戰中長期對於產業的發展將產生結構性的變化，將使產業中國生產基地外移，如美國去年依據232條款，針對鋼鐵鋁產品課徵高關稅，當時舉行企業座談會，企業最優先選擇回來台灣、第二是東南亞、第三則是美國市場。



龔明鑫指出，從上述例子來看，隨著貿易戰時間拉長，將會是非常重要的轉捩點，在台灣與中國同時進入WTO後，台灣的投資資源方向呈現往外流的趨勢，但中美貿易戰，讓投資資源從國外流回台灣。