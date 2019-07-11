中評關注：中美走向影響世界秩序？

世界和平論壇分論壇探討中美關係走向（中評社 郭至君攝） 中評社北京7月11日電（記者 郭至君）有關中美關係的研討會總是會吸引很多注目，作為世界和平論壇上最重要的一個平行論壇，關於“中美關係與世界秩序”的討論吸引了來自各界的高度關注。在論壇上，幾位資深“中國通”和“美國通”暢所欲言，就現在的中美關係以及其是否會給世界秩序帶來影響進行了充分的探討。



原中央外辦副主任、空軍原副司令員陳小工將軍表示，特朗普執政以來，美國對華政策進行了非常大的調整，將中國確定為戰略競爭對手和修正主義國家，實際上採取的是打擊和遏制的做法。主要的集中在經貿和科技領域，在其他的領域也有不少動作，這種情況在我看來是中美建交40年以來非常少見的。正如大家所知道的，美國對華貿易戰是有兩條線的，一個是提高關稅，另一個就是進一步地加強技術管制。技術管制我認為既是這次貿易戰的一部分，但是也可以分開來看，中美建交以後，中美的科技關係談的人不多，其實一直是非常複雜的。美國加強對華的科技管制並不是突然發生的，是長期以來美國在科學技術領域限制、封鎖和打擊中國政策的繼續。如果說有不同的話，就是現在美國對華的科技管制更加具有一種競爭的性質，更加具有一種防止被中國超越的性質。從“5G之爭”中可以看得很清楚，這是非常典型的。美國以國家之力打壓中國的華為公司，但是迄今沒有拿出合法的證據，這也說明美國對華科技脫鈎的政策相較於他提高關稅的做法更具有明顯的政治性和戰略性的考慮。



“總之，中美貿易戰我認為既是在中美兩國實力對比發生變化之際，美國調整對華政策的結果，也是中美兩國在經濟和科技領域長期存在的矛盾和鬥爭的繼續，是這種矛盾和鬥爭的一次大的爆發。我認為這個鬥爭將會時緊時鬆、長期持續，即便是達成了一個協議，這個矛盾並沒有解決，美國對華的競爭戰略也不會改變。”陳小工說。



陳小工說，中美貿易戰表明世界貿易體系的碎片化是有可能的，全球的產業鏈將經歷大的調整，中國的經濟發展肯定會受到影響，同時由於美國無視產業轉移和國際分工的規律，用強權手段干預全球的產業鏈和價值鏈，也會給自身帶來惡果。“我認為美國現政府的政策是朝科技脫鈎這個方向走的，而且採取了所謂全政府的做法，甚至對科技和教育交流、正常的人員交往也進行了限制，在這方面美國到底要走多遠現在還不好說，最壞的情況就是現在很多人談到的，世界的技術體系要發生分裂，甚至互聯網都不能互相操作，這是最壞的可能。”



陳小工也表示，由於中美關係不僅對中美兩國，而且對世界的前途影響重大，因此把中美關係逐漸地穩定到一個既有競爭又有合作的新的制度性的框架內仍然是一個應該爭取的方向，如果中美之間失去了合作的可能，對世界將是一個很大的災難。當今世界正處在一個大的變局之中，也可能這個變化才剛剛開始，國際體系和世界秩序到底走向何方？會不會發生顛覆性的改變？這個還需要我們持續關注。

