利比亞動蕩局勢難平息

中評社北京7月9日電／聯合國安理會日前舉行會議，聽取有關利比亞局勢的通報。會後安理會發表聲明，譴責利比亞首都的黎波里附近難民收容所遭空襲事件，呼籲衝突雙方停火並要求其他國家不要介入。聲明中稱，利比亞的持久和平與穩定只能經由政治方案實現，各方有必要緊急推動衝突降級並達成停火協議。



的黎波里東部一處難民收容所7月3日凌晨遭到空襲，造成至少53人死亡，其中包括6名兒童，超過130人受傷。國際移民組織發言人米爾曼在日內瓦表示，該收容所內共接納600多名移民與難民，來自至少17個國家，其中主要為非洲國家。聯合國秘書長利比亞事務特別代表薩拉姆發表聲明，呼籲立即開展國際調查。



2011年卡扎菲政權被推翻後，利比亞局勢持續動蕩。在聯合國斡旋下，利比亞各派於2015年12月簽署《利比亞政治協議》，同意結束分裂局面，共同組建民族團結政府，但目前各派仍未按照協議接受民族團結政府統一領導。目前，利比亞許多地區處於無政府狀態，兩大勢力割據對峙。利比亞民族團結政府與支持它的武裝力量控制西部部分地區；國民代表大會則在東部另建政府，並與哈夫塔爾領導的“國民軍”結盟，控制東部和中部、南部主要城市及部分西部城市。



今年4月以來，“國民軍”向民族團結政府控制下的的黎波里發起進攻，並爆發新一輪武裝衝突。據世界衛生組織統計，新一輪衝突已造成近1000人死亡，超過5000人受傷，約10萬人流離失所。一名當地政治分析人士表示，衝突持續威脅著醫療及食品援助的運輸，衝突各方應達成“人道主義休戰”，以確保相關物資的供應。



安理會聲明還呼籲所有會員國遵守對利比亞的武器禁運，不要介入衝突或採取加劇衝突的行動。聯合國秘書長古特雷斯此前要求所有國家對利比亞實行武器禁運，以免加劇衝突。



有分析認為，域外勢力的介入讓利比亞局勢僵持不下。據報道，這是今年4月初新一輪衝突爆發以來，聯合國安理會就利比亞問題首次一致通過聲明。由於多國對利比亞問題的立場存在較大分歧，此前安理會一直難以就應對利比亞新一輪衝突統一立場。



（來源：新華社）