韓國瑜：選舉操作兩岸衝突非常不道德

高雄市長韓國瑜表示，台澎金馬現況，最重要是避戰。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月9日電（記者 蔣繼平）日前接受專訪提出“徵募兵並行”的中國國民黨高雄市長韓國瑜今天進一步表示，要請“國防部”提出十年戰力兵力評估計劃，更重要的是台澎金馬現況還是要避免戰爭，政治人物等到選舉時，操作兩岸衝突，這樣是非常不道德的。



針對韓國瑜日前接受專訪時提出徵兵、募兵一起並行，退出國民黨2020初選的前“立法院長”王金平8日受訪時表示，這個總是有難度，一定要有相當配套，否則從募兵要走回徵兵制，路途上是充滿著阻力。



韓國瑜9日市政會議後受訪時再度表示，他認同王院長提的非常有道理，現在民主時代要走到完全徵兵是有困難的，館長陳之漢也提出要有完整配套，這都是有道理的。



韓國瑜表示，第一，真的要請“國防部”推出未來十年戰力兵力評估。第二，要確定未來戰爭型態及發展。第三，少子化問題多麼嚴重，所以才會提出募兵徵兵並重。



韓國瑜說，更重要一點是台澎金馬現況，最重要是避戰，絕對不能輕取戰端，這是他一直念茲在茲的，未來“中華民國總統”一定要切記在心，“戰爭沒有贏家，和平沒有輸家”。提出徵兵募兵並行，最重要是要凸顯和平是無價的。



韓國瑜指出，若到了選舉的時候，政治人物藉操縱兩岸戰爭危險，將台灣推往戰爭邊緣，這樣是非常不道德的。