俄羅斯：學生帶手機進校園遇挑戰

中評社北京7月9日電／據統計，絕大多數俄羅斯學齡兒童都使用手機和互聯網。俄“國家教育質量研究項目”2015年11月進行過的一個專項調查發現，手機、互聯網在學校的滲透率高達98%；幾乎所有學齡兒童都使用社交網絡，這一比例在9年級學生中高達96%，8年級為95%。而2014年開展的一項類似研究中，還只有80%的學齡兒童使用手機和社交網絡。



手機進校園引熱議



儘管俄學校沒有明文禁止使用手機，但教師們會要求學生盡量少用，保證不會因為使用手機而對學習過程產生不利影響，也不能干擾其他學生。與此同時，越來越多俄羅斯人對手機在校園里的廣泛使用發出了不同聲音。



2016年下半年，專門刊登民眾對俄聯邦政府提議的“俄羅斯公眾倡議”網站曾發出一項禁止學生上學期間使用手機和其他移動設備的倡議。倡議認為，俄學生學業成績水平急劇下降的主要原因就是大量使用各種移動設備，“學生使用手機並非用於準備課程，他們更喜歡在互聯網上尋找任務答案”。倡議呼籲從立法層面禁止學生在教室和校園中使用手機和平板電腦，每所學校可設立一個移動設備儲存室。“通過這種方式，確保提高學生知識的總體水平，並激勵他們完成家庭作業”。倡議指出，禁止使用手機將對學齡兒童身體健康產生積極影響，也將有助於學生的社會化交往。該倡議得到了眾多網民的支持。



俄教育部長瓦西里耶娃在2017年的全俄家長大會上明確指出，手機會干擾學習，學校需要在課堂上禁止使用手機，“在課程開始之前，學生應拿開他們的手機，可以在平板電腦或電子黑板中閱讀必要的學習材料”。她強調，每所學校都有權獨立制定關於手機使用的要求。瓦西里耶娃還推廣了一些學校的好做法，“有些學校在入口處備有存放手機的漂亮盒子，孩子們只能在課後接聽電話。緊急情況需要聯絡孩子時，通過教師的電話完全可以聯繫上”。



儘管負面聲音日漸增多，但此間也有專家認為，手機最終對學生產生何種影響，完全取決於個體。有人使用手機能獲得超出學校課程的額外知識，有人則僅用於娛樂目的，還有人可以將兩者有機結合。因此，日益普及的移動設備可能會對學生學習產生負面影響，但禁止學生使用手機並無實質意義。最重要的是，教師和家長要幫助、監督學生，讓他們學會控制、適度使用手機。如果學生能做到這點，教師不但沒有理由禁止，反而應該鼓勵使用。