德意志銀行重組能否成功仍存不確定性

中評社北京7月9日電／德國最大商業銀行德意志銀行（德銀）7日宣布將大規模削減投資銀行業務，預計將在全球裁員約1.8萬人。對金融危機以來德銀這項最重大的業務重組決定，媒體及分析人士認為，這項重大調整短期內還無法使股東獲利，最終能否成功仍存較大不確定性。



英國《金融時報》的報道認為，德銀首席執行官克里斯蒂安·澤溫的這項新戰略，標誌著該行打消了其全球化抱負以及成為高盛在歐洲主要競爭對手的目標。明年是德銀成立150周年，澤溫是在讓該行重新聚焦於傳統業務——為德國和歐洲企業客戶提供融資，並專心於國內零售銀行業務。



美國《紐約時報》將德銀重組描述為打破近年來虧損循環的最後機會。報道說，德銀尚未從2008年金融危機中恢復過來，偏離其核心競爭力，追求光鮮亮麗的投行業務甚至高風險信貸業務，注定了它會陷入今天的囧境。



德國《商報》指出，德銀放棄30年來一直追求成為全球最頂級投行的戰略，回歸傳統銀行業務，同時加大數字化領域投資的重大計劃，這一轉變是痛苦的，代價高昂，但卻十分必要。不過，德銀艱苦的工作才剛剛開始。



比利時《時報》並不認為德銀的激進重組能夠解決該行所有問題。報道說，重組從一開始就不是一場勝利者的遊戲，該行將不得不大幅削減成本，並將其收入保持在一定水平，以便為公司重組提供資金。



2018年，德銀三年來首次實現扭虧為盈。今年第一季度，德意志銀行實現淨利潤2.01億歐元。由於重組帶來的額外支出，德意志銀行預計今年第二季度稅後虧損28億歐元。



德銀股票8日在法蘭克福交易所高開低走，反映出投資者對這項重組計劃的謹慎態度。貝倫貝格銀行分析師約恩·馬拉尼說：“我們會利用任何價格上漲的機會來出售（德銀的）股票，因為其重組策略在實施過程中存在重大風險。”