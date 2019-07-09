韓拼高雄商機　黃偉哲台南推“犀”遊記

台南拚暑假觀光，市長黃偉哲推出“犀”遊記旅行特惠券方案。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南7月9日電（記者 趙家麟）暑假旅遊旺季到，台南、高雄為降低登革熱疫情對觀光的影響，中國國民黨高雄市長韓國瑜喊出“四光”政策，已吸引大批韓粉到高雄消費。民進黨台南市長黃偉哲9日也推出“‘犀’遊記”暑假超值優惠方案，鼓勵海內外遊客到台南觀光消費。



韓國瑜數度號召韓粉到高雄玩，還喊出“四光”口號，亦即吃光、喝光、買光，還要錢花光，7月6日吸引大批韓粉前往高雄觀光消費，也成功的為韓國瑜進入民調關鍵期的黨內初選造勢。



同樣忙於登革熱防疫的台南市，市長黃偉哲9日在最近人氣最夯的台南左鎮山區的化石園區，宣佈推出“‘犀’遊記”—優惠七十二變的台南旅行優惠券，只要購買價格台幣100元的左鎮化石園區門票，就可以到合作的博物館、古蹟、景區享受半價優惠，還有住宿及22家在地特色美食、冰店的特價優惠。



台南市在2015年曾爆發嚴重登革熱疫情，影響觀光至鉅，今年7月起正要進入暑假旅遊旺季，卻又開始出現土本型病例，黃偉哲表示，大家對登革熱其實都已經有一定程度的了解了，觀諸東南亞國家，登革熱病例是數以萬計，台南目前6例本土性的病例，疫情調查及防疫都採高規格超前部署，希望這些努力的成果可以去除到台南觀光的疑慮。



黃偉哲表示，不管台南或高雄，防疫與拚觀光，民眾要看的是決心，他相信只要全力以赴做好防疫與城市行銷，可以把疫情對觀光的衝擊影響降到最低。



黃偉哲還提醒，其實，台北市跟新北市境外移入的病例數還高於台南市，這部分是大家都很關注的問題，我們相信，不只是南台灣才要關注疫情，防疫要跨縣市，大家一起來。