希臘新總理基裡亞科斯·米佐塔基斯

中評社北京7月9日電／希臘新總理基裡亞科斯·米佐塔基斯8日在雅典宣誓就職，希臘總統帕夫洛普洛斯授權其組建新一屆政府。在7日的希臘議會選舉中，米佐塔基斯領導的新民主黨贏得300個議會席位中的158席。



米佐塔基斯1968年出生於雅典一個政治世家。其父康斯坦丁諾斯·米佐塔基斯在二十世紀九十年代初任希臘總理，有“鋼鐵紳士”之稱；姐姐多拉·巴科揚尼斯曾擔任希臘外交部長和雅典市市長；外甥科斯塔斯·巴科揚尼斯在今年5月的地方選舉中被選為雅典市市長。



米佐塔基斯1990年獲哈佛大學社會學專業學士學位，1993年獲斯坦福大學國際關係學碩士學位，1995年獲哈佛商學院MBA學位。進入政界前，他在英國和希臘主要從事投行和金融分析工作。米佐塔基斯2004年成為希臘議會議員，2013年至2015年1月擔任希臘行政改革部長，2016年1月被選為新民主黨主席。



米佐塔基斯曾多次強調要以吸引外資、促進經濟增長為首要任務，並承諾減稅、構建更為友好的經商環境、創造更多就業崗位。



米佐塔基斯同妻子格拉博夫斯基育有一子二女。他可熟練使用英語、法語和德語。



新民主黨於1974年成立，是希臘主要的中右翼政黨。



（來源：新華社）