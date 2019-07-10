卡爾扎伊：望中國成為阿富汗和平進程保護者

原阿富汗總統卡爾扎伊發言（中評社 葉甘霖攝） 中評社北京7月10日電（中評社報道組）第八屆世界和平論壇7月8－9日在北京舉行。原阿富汗總統卡爾扎伊9日上午出席論壇大會並發表以“地區安全”為主題的演講，他表示，在阿富汗和平進步的道路上，與地區鄰國及地區之外的國家發展友善關係是符合阿富汗國家利益，比如希望美國和地區其他國家進行合作，將中國、俄羅斯、伊朗、印度、巴基斯坦等國都納入進來，他強調了中國、俄羅斯兩國的作用，認為中俄作為區域內的大國，可以通力合作給阿富汗帶來其所需的幫助。



他表示，阿富汗是地區安全的重要組成部分，當前全球秩序正在重新調整，需要我們嚴肅考慮這對集體和個別國家以及地區安全的影響。當前非傳統安全威脅正在興起，逐漸變成主流問題，並與越來越多與舊問題交織，比如氣候變化等，現在看到不同國家對安全威脅、經濟發展進行深入思考。卡爾扎伊認為，安全方面的挑戰不能被當成單獨的問題來解決，需要有多管齊下的戰略來解決多元問題，現在也沒有任何一個國家擁有足夠的資源來解決所有問題，需有著共同訴求、有意願的國家一起合作解決。



卡爾扎伊表示，國家是否強大，要看其最薄弱環節的力量夠不夠強大。當前我們面臨著許多跨國界的挑戰，其中消除極端主義和恐怖主義可以說是最顯而易見的一個問題。



眾所周知，阿富汗正在面臨嚴重的恐怖主義安全挑戰。卡爾扎伊表示，阿富汗問題不是由阿富汗造成的，歷史已經證明阿富汗僅僅是個受害者。阿富汗國內極端主義和恐怖主義的崛起，與外部施加的力量密切相關，尤其是“9·11事件”發生後，美軍進入阿富汗，當時得到阿富汗當地支持，但美國在阿富汗18年的軍事存在和軍事活動並沒有幫助阿富汗遏制極端主義、恐怖主義，戰爭與衝突綿延不絕，美國的行為也遭到當地的質疑。



卡爾扎伊表示，阿富汗在地緣政治上有著無可比擬的重要性，外國勢力在阿富汗長期存在，極端勢力的存在不是說消失就可以消失，但當前正在向著正確的目標前進：2018年阿富汗內部和平會議莫斯科召開，塔利班前往參加，這被看為一次“破冰行為”；今年4月塔利班所有領導人都參加了和平會談；今年7月8日美國與阿富汗塔利班在卡塔爾的第七輪談判取得“實質進展”，這是阿富汗和地區人民的福音。



卡爾扎伊認為，阿富汗政府提出的和平倡議有兩個基本要求，一是和平進程必須有一個前提條件，即確保一個穩定、進步、前瞻性的阿富汗，同時也是一個切切實實的主權國家；二是美國撤軍是負責任的行為。最近美國、中國和俄羅斯三國就阿富汗和平進程達成諒解，希望在這一輪以及今後的討論中能看到更過鄰國參與解決阿富汗問題的商談。同時也要遵循四個原則：一是和平會談必須由阿富汗主導；二是確保和平進程是是透明的，怎麼推進是至關重要的，尤其是美國應該拿出更多的誠意和努力；第三，和平協議必要得到鄰國或更大區域的支持，確保不再深陷衝突必須要與大國合作；第四，第三方達成關於阿富汗的協議，絕不應該成為阻擋阿富汗和平進程的障礙。

