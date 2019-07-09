央企重組接二連三　後續將擴展至更多行業

中評社北京7月9日電／資本市場對於央企併購重組特別是戰略性重組的預期再度升溫。



7月8日午間，中國保利集團有限公司（簡稱“保利集團”）與中國中絲集團有限公司（簡稱“中絲集團”）實施重組的消息，在國資委微信公眾號“國資小新”發布。午後開盤，保利集團旗下久聯發展瞬間封板、保利地產等大幅拉升。



當天，中航發動機集團旗下航發動力停牌，因公司要“對相關事項進行核查”。晚間，公司公告，公司正在籌劃債轉股和發行股份購買資產相關事宜，擬引入市場化債轉股實施機構以“現金增資償還債務”及／或“收購債權轉為股權”的方式對全資子公司黎明公司、黎陽動力及南方公司進行增資實施市場化債轉股。增資完成後，公司擬向市場化債轉股實施機構發行股份購買其所持有的標的公司少數股權。



記者發現，今年6月以來，央企重組動作頻頻，央企之間、央企與地方國企之間整合不斷，讓資產市場充滿了期待。值得注意的是，日前，國務院國資委與中央企業簽訂經營業績責任書，明確2019年度中央企業淨利潤目標比上年增長9%。



一周內2起央企間重組



7月8日中午，國資委網站披露，經報國務院批准，保利集團與中絲集團實施重組，中絲集團整體無償劃轉進入保利集團，不再作為國資委直接監管企業。



據中絲集團官網介紹，中絲集團創立於1946年，前身為中國絲綢進出口總公司，是一家從事絲綢、石化、新材料以及綜合貿易等多領域業務的大型企業集團。集團現擁有二級公司26家，國內參股企業40餘家，在海外設立貿易機構4個，共有員工2000餘人。



保利集團在資本市場上可謂大名鼎鼎。公開資料顯示，保利集團於1992年獲批組建，已形成以國際貿易、房地產開發、輕工領域研發和工程服務、工藝原材料及產品經營服務、文化藝術經營