吳志揚賣力拼“立委”　郭朱王來桃園都陪

國民黨2020民調正在進行中，沒有參加初選的王金平來桃園，吳志揚出席並上台講話。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月9日電（記者 黃文杰）中國國民黨“立法院”黨團書記長吳志揚中午出席洪門108將金平之友會，特別上台提到，前“立法院長”王金平雖然沒有在初選名單之內，反而更受到大家歡迎，神情更加從容自在、海闊天空。他說，講公道、講公理，是大家心裡都有的一把尺，支持王金平的人一定會發揮洪門精神，讓正義得以彰顯。



洪門108將金平之友會由鄭守博擔任總會長，包括“立委”吳志揚、前“立委”也是王金平之友會新北總會長盧嘉辰、桃園市議員蘇家明、前議員邱德順、桃園軍人退伍協會、中華明星體育協會以及多家宮廟代表也都現身力挺，現場人數將超過400人，不但高喊“王院長加油”、“王金平凍蒜”等口號，鄭守博父親也寫下“惟惠之懷”墨寶送給王金平。



值得注意的是，王金平接連兩天，分別在台北與桃園舉辦王金平之友會成立，昨在艋舺大道上的凱達大飯店席開53桌，北北桃傳統市場自治會幹部530人出席，席間支持者不斷高喊“王“總統”、凍蒜”，讓他笑得合不攏嘴，最後漏口風要大家幫忙連署支持他，全場歡聲雷動。



國民黨前主席吳伯雄次子、台北市議員吳志剛昨出席台北場金平之友會，吳伯雄長子、現任國民黨“立院”黨團書記長吳志揚，今天出席桃園場的金平之友會。



目前金平之友會遍地開花，至少已經有4、50個之友會以及後援會成立，外界關注是否脫黨或獨立參選？



王金平向媒體解釋，他現在勤跑基層，就是要整合各方的力量，匯集各方資源，共同來為2020年國民黨能夠重新獲得政權來努力、奉獻。



但是王的“動向”備受矚目，尤其遍地開花的王金平之友會開始“自發性”連署挺參選2020，牽動國民黨未來整合。



吳志揚中午上台致詞，表達王金平是真心希望這個社會和諧，因此能夠顧慮到不同立場的人，以同理心和同袍之愛，互相妥協、退讓。他說，這次國民黨初選，王雖然沒有在民調名單裡面，但是反而更受到大家歡迎，神情更加從容自在、海闊天空。講公道、講公理，是大家心裡都有的一把尺，支持王金平的人一定會發揮洪門精神，讓正義得以彰顯。

