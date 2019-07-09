國民黨：民調首日過程順利　9點半完成

國民黨文傳會代理主委程美華。（中評社 資料照） 中評社台北7月9日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020初選民調8日晚上正式啟動，國民黨文傳會代理主委程美華向中評社表示，首日民調訪問過程尚稱順利，5家民調公司當日目標450份，在晚上9時30分前就已完成，並未出現重大爭議事件，而這些資料在確認沒問題後，各陣營觀察員都同意下，進行下載資料、彌封樣本的程序。



程美華強調，民調施作過程總共7天的資料，會在15日早上統一開封，再用統計程式跑出結果，所以民調期間是不會有任何的數據出現，也不會有任何一方知道誰領先的狀況。



國民黨7月8日至14日起進行2020初選民調作業，民調時間規劃為每晚6時30分至9時30分，但經最後一次座談會討論後，如樣本數不夠，最晚可以到10時。預定5家民調公司7天總共要做3千份的市話民調，前六晚為各450份，最後一晚為300份。



程美華表示，昨晚9時30分前，5家民調公司皆已達標，各自完成450份民調。過程中，各陣營觀察員對於樣本有疑問就立即處理，在確認沒問題後，經觀察員都同意下，才會進行下載資料、彌封樣本的程序，所有樣本在15日才會開封，昨晚加上後續作業時間，全部工作超過10時才結束，過程公開公正透明。