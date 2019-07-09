郭台銘苗栗拜廟　藍縣長徐耀昌陪同加持

郭台銘到竹南后厝龍鳳宮參拜，現任主委是國民黨“立委”陳超明（左），縣長徐耀昌（左三）等人也陪同。（中評社） 中評社苗栗7月9日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團創辦人郭台銘今天連跑竹苗四間廟宇，苗栗因為偏遠地區，醫療資源不足，鄉親期盼郭幫忙，郭也承諾2020當選之後，未來會打造研究型、大數據醫院、科學園區，引進全球重要科技，“在媽祖面前承諾，若當選不做，媽祖每晚都會來找我。”承諾說得到做得到。



在聯電榮譽副董事長宣明智、黨籍“立委”陳超明、國民黨苗栗縣長徐耀昌等人陪同下，第一站先到竹南龍鳳宮參拜、接著到苗栗市西山聖帝廟，下午會轉往新竹市，參拜竹蓮寺與城隍廟。



竹南后厝龍鳳宮現任主委，就是國民黨“立委”陳超明，陳超明在韓國瑜造勢新竹最終場，在台上賣力為韓助選，喊到聲嘶力竭，苗栗山海線藍軍政治人物，當天也幾乎到齊，成為挺韓一股強大勢力。郭台銘這次來苗栗，藉由廟宇祈福參拜，也再度向挺韓藍軍爭取認同與支持。



在竹南龍鳳宮參拜結束，郭台銘拿起麥克風表示，現在國民黨正進行民調，苗栗市話民調佔很高比例，希望鄉親能力挺他成為國民黨2020候選人。



徐耀昌向郭台銘反映，苗栗醫療資源被北新竹、南台中給截斷，缺乏大型醫療院所，形同醫療孤島，急重症都到外縣市，搶救不及案例比比皆是，希望未來郭當選之後，能給予建設醫療園區；苗栗縣議員鄭秋風也當面喊話，若郭台銘敢現場承諾蓋後龍醫療園區、科學園區，就全力支持。



郭台銘大聲承諾，強調“這輩子什麼不敢！”並表示早將大健康產業列為新十大建設的一環，未來要打造研究型醫院，結合台灣領先全球的醫療半導體技術，把醫院當作利潤中心經營，不僅可照顧醫療需求，也可吸引中國、日本等民眾來台就醫、美容等，成為金雞母。



此外，郭台銘指出，台灣的科學園區仍然不夠，工業區土地應先降價，讓企業可低價買到土地，透過工業帶動住宅區進而發展商業區，而後龍科學園區也列入規畫之中，打造竹竹苗地區科技經濟圈。



郭台銘在媽祖面前向支持者喊話，稱未來若當選“總統”，要將土地弄便宜，未來打造研究型、大數據醫院、科學園區，引進全球重要科技，“在媽祖面前承諾，若當選不做，媽祖每晚都會來找我。”承諾說得到做得到。