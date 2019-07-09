世界對中國經濟依存度上升

中評社北京7月9日電／麥肯錫全球研究院近日發布一份名為“中國與世界：理解變化中的經濟聯繫”的報告，從多個維度探討了中國與世界之間正在發生變化的經濟聯繫。報告指出，中國在融入世界經濟的歷程中取得長足發展，並已成為具有全球影響力的貿易大國，世界對中國經濟的依存度上升。



研究顯示，2000年到2017年，世界對中國經濟的綜合依存度指數從0.4逐步增長到1.2。中國貢獻了全球製造業總產出的35%。



報告援引世界銀行的數據稱，2010年到2017年，中國貢獻了31%的全球家庭消費增長額。另外，在汽車、酒類、手機等許多品類中，中國都是全球第一大市場，消費額約占全球消費總額的30%。多家機構預測，2030年，中國消費增長可能高達6萬億美元，相當於美國與西歐的總和。



中國在2015年到2017年間是世界第二大外國直接投資目的地國和來源國。



創新成為中國經濟發展核心動力



報告說，持續創新已成為中國經濟發展的核心動力。技術鏈是最複雜的價值鏈之一，尤其需要各方通力協作，而中國早已深度融入其中，並占據了相當大的全球進出口份額。報告分析11個領域的81項技術結果顯示，中國對其中超過90%的技術均採用了全球標準。



應對全球挑戰 中國能作出更多貢獻



報告認為，中國能夠為解決全球共同挑戰作出更多貢獻。中國已加大對國際機構的承諾以及融資力度，並且對代表新興市場經濟體的新機構給予大力支持。中國逐漸成為制定全球化問題解決方案的關鍵參與者。中國與世界其他經濟體之間的技術流動增加，將催生出具有全球競爭力的解決方案。



（來源：中國日報網）