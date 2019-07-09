今年上半年國外在華知識產權申請穩步增長

中評社北京7月9日電／中國國家知識產權局9日在北京發布的相關數據顯示，2019年上半年，國外在華知識產權申請量穩步增長。其中，美國在華發明專利申請量位居第二位。



據中國國家知識產權局新聞發言人、辦公室主任胡文輝介紹，2019年上半年，中國主要知識產權指標符合預期，知識產權綜合實力穩步提升，“在專利方面，2019年上半年，我國發明專利申請量為64.9萬件，同比下降9.4%；共授權發明專利23.8萬件，同比增長9.9%。在商標方面，2019年上半年，我國商標註冊申請量為343.8萬件，同比下降4.1%；商標註冊量為351.5萬件，同比增長67.8%。”



對於專利與商標註冊量同比下降的情況，中國國家知識產權局回應稱，上半年知識產權申請註冊量符合預期，是持續優化申請結構的結果。



數據顯示，截至2019年6月底，中國國內（不含港澳台）發明專利擁有量為174.0萬件，每萬人口發明專利擁有量達到12.5件。



此外，2019年上半年，國外在華知識產權申請穩步增長。胡文輝表示，這表明外國企業來華投資興業、分享中國發展機遇的動力不減，充分體現了全球創新主體對中國知識產權保護和營商環境的堅定信心，“上半年，國外在華發明專利申請量達到7.8萬件，同比增長8.6%；國外在華商標申請量為12.7萬件，同比增長15.4%。國外在華發明專利、商標申請量的持續穩定增長，顯示出國際社會對我國知識產權保護的信心。”



中國國家知識產權局戰略規劃司司長葛樹表示，國外在華發明專利、商標申請量繼續保持較快增長，這與今年以來外商在華直接投資的增長態勢相協同，說明外國企業加大在華投資力度的同時，繼續加快在中國的知識產權布局。葛樹說：“今年1－6月，分國別看，日本、美國、德國位居在華發明專利申請前3位，依次分別同比增長12.6%、3.4%和6.6%。美國、日本和英國位居在華商標申請前3位，依次分別同比增長13.6%、31.4%和56.9%。”

