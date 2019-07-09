中評社北京7月9日電／持有量近2萬億 連續7個月淨增持



境外機構持續“熱捧”人民幣債券



中央國債登記結算有限責任公司（下稱“中央結算公司”）最新數據顯示，截至今年6月末，境外機構持倉中國債券的規模再創歷史新高，一舉突破16452.38億元；當月淨增持346.19億元，為外資連續第7個月增持中國債券。同期，境外機構在上海清算所持倉3090.43億元中國債券，單月增持超400億元。自此，外資持有銀行間債券規模合計約2萬億元。



數據還顯示，截至2019年6月末，中債登和上清所的債券托管量合計為82.15萬億元，相較於2019年5月末淨增0.93萬億元，托管量增速放緩。值得注意的是，境外機構6月大幅增持276億元國債，增持幅度為2019年以來最大。



近年來人民幣債券在國際市場上備受“熱捧”，與外資進入渠道的持續優化密不可分。目前，境外投資者可通過四種途徑參與我國債券市場：合格境外機構投資者（QFII）計劃、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）計劃、合格機構直接進入內地銀行間債券市場（CIBM）全球通計劃以及“債券通”。



以2017年7月份開通的債券通為例，兩年來投資渠道累計達成交易2萬億元，其中今年前6個月的債券淨買入量超過5000億元。



中美國債利差進一步走擴，是中國債券受到外資青睞的又一個重要原因。在全球貨幣再寬鬆的背景下，不少國家的債券收益率跌入負利率區間。“對於外資機構而言，中國10年期國債3.2%的收益率點位，配置價值凸顯，吸引了境外機構加大對中債的增持力度。”聯訊證券首席經濟學家李奇霖稱。



（來源：經濟參考報）