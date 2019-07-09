日本開售首批鯨肉，每100克38元人民幣

中評社北京7月9日電／日本於今年7月1日重啟商業捕鯨後的首批鯨肉於近日開始上市銷售。



據日經網5日的報道，日本重啟商業捕鯨後在北海道東部釧路港卸貨上岸的小須鯨肉於7月4日在釧路市內的魚市上市，這也是重啟商業捕鯨後的首批。報道稱，從當天的交易價格來看，普通部位的“紅肉”為每公斤2500日元（約合人民幣160元）左右。



報道還稱，4日青森縣及宮城縣的市場也進行了鯨魚肉的拍賣，仙台市中央批發市場則出現了標價每公斤1.5萬日元（約合人民幣955元）的鯨魚部位。



另據日本共同社8日的報道，位於大阪市北區的日本阪急百貨店梅田總店8日在鮮魚賣場銷售日本重啟商業捕鯨後首次進貨的鯨肉，同時還舉行限定數量的品嘗活動。



共同社報道稱，有關負責人表示：“希望向不熟悉鯨魚的年輕人也傳遞其美味。”



該店進貨的是北海道釧路4日卸貨的小須鯨瘦肉，約有30公斤。據報道，每100克的鯨肉刺身，店內售價為599日元（約合人民幣38元）。瘦肉有一部分在店內加工，銷售其炸塊。



根據共同社的說法，該店此前銷售“在科研捕鯨中作為研究的副產品產生的鯨肉”。



今年6月30日，日本正式退出國際捕鯨委員會，並於7月1日起重啟商業捕鯨。



據新華社的報道，國際捕鯨委員會1982年決定暫停商業捕鯨，日本隨後一直要求恢復商業捕鯨，但是沒有成功。日本1951年加入這一國際組織，1988年被迫結束商業捕鯨，轉而以“科學研究”為名在西北太平洋、南極附近海域等從事所謂“調查捕鯨”。反捕鯨人士指認日本打著“科研”幌子商業捕鯨。

