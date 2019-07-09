我國戶籍制度改革全面落地

中評社北京7月9日電／工資性收入成為農村居民最重要收入來源



國家統計局7月8日發布《新中國成立70周年經濟社會發展成就系列報告之二》。報告顯示，改革開放以來，我國城鎮化進程明顯加快。1978－2018年，城鎮常住人口從1.7億人增加到8.3億人，城鎮化率從17.92%提升到59.58%。黨的十八大以來，戶籍制度改革全面落地，農業轉移人口市民化提速。此外，工資性收入已成為農村居民最重要的收入來源。



改革開放前，我國城鄉差距很大，城鎮化發展緩慢，城鄉處於分割狀態。改革開放後，戶籍束縛逐漸鬆綁，城鎮化開始加速，城鄉之間勞動力、土地、資金等要素市場界限被打破，帶動城鄉差距大幅度縮小，一些地區率先實現了城鄉一體化。1978－2018年，城鎮常住人口從1.7億人增加到8.3億人，城鎮化率從17.92%提升到59.58%，提高41.66個百分點；城市數量從193個增加到672個，建制鎮數量從2176個增加到21297個。



黨的十八大以來，戶籍制度改革全面落地，農業轉移人口市民化提速。2012－2018年，戶籍人口城鎮化率由35.33%提高到43.37%，與常住人口城鎮化率的差距由17.24個百分點縮小到16.21個百分點。



隨著城鎮化的快速推進，我國城鎮布局結構不斷優化，集聚效應明顯增強，形成了長三角、珠三角、京津冀、成渝、長江中游、中原、哈長、北部灣等城市群，成為推動經濟發展的重要引擎，部分城市群已經具備強大的國際經濟影響力。



此外，報告還顯示，黨的十八大以來，按照“兩個同步”和“兩個提高”思想，在注重提高增加居民收入同時，將公平放在更加突出的位置，不斷健全再分配調節機制，中等收入群體持續擴大，社會結構進一步優化。