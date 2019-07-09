泰國新未來黨黨魁塔納通配合調查持股案

中評社北京7月9日電／據泰國《世界日報》報道，泰國新未來黨黨魁塔納通此前因持有傳媒股份，涉嫌違法參加大選。8日，塔納通委托律師向憲法法庭提交3箱文件資料，配合法庭對其涉及的持股案展開審理。



塔納通8日委托律師瓦拉兀到憲法法庭，依照法庭規定的期限提交總計3箱的文件數據，以配合憲庭對其涉及的違規持有傳媒公司股份案進行審理。4月，泰國中央選舉委員會調查後裁定塔納通持股行為涉嫌觸犯選舉條例第98（3）項條款的規定，並將此案送交至憲法法庭進行最終裁決，憲法法庭在決定受理此案後，下令塔納通暫停履行民代職責。



憲法法庭庭負責人當天使用了1個小時對律師提交的數據進行核實登記，事後瓦拉兀並沒有回答媒體的提問，包括提交的證據數據涉及哪些方面。



此外，塔納通當天在“臉書”上貼文表示，此前一直在各府接觸民眾並聽取民眾反應的問題，也準備在下周到一些國家參加新未來黨成員主辦的演講會，主題為大選後的泰國政治局勢與發展狀況。



塔納通是泰國政壇新星，從政前在家族企業、泰國最大汽車零部件製造商三友集團擔任執行副總裁兼董事。在今年3月24日的泰國大選中，他帶領去年3月剛創立的新未來黨一舉拿下國會下議院的81個席位，僅次於為泰黨的136席和人民國家力量黨的116席，成為進入國會下議院27個政黨中的第三大黨。



（來源：中新網）