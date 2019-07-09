觀察：美聯儲與市場的降息博弈

中評社香港7月9日電／由於美國6月就業數據好於預期，市場對美聯儲大幅降息的預期減弱，近日美股連續回調。但多數分析人士認為，面對複雜的經濟形勢，美聯儲小幅降息的可能性依然很大。



美國勞工部日前公佈的數據顯示，美國非農部門6月新增就業崗位22.4萬個，遠超市場預期，這一定程度上消除了外界對美國經濟前景

的擔憂，也令美聯儲大幅降息的預期走低。



新華社報道，穆迪分析公司貨幣政策研究主管瑞安·斯威特認為，6月就業數據“打消了降息50個基點的可能性”。芝加哥商品交易所統計顯示，6月就業數據發佈後，市場認為美聯儲在7月底降息50個基點的概率從30%左右降到10%以下。



美聯儲大幅降息預期降溫導致美股連續兩個交易日下跌，美元指數也反彈至97以上。不過，市場目前依然普遍預計美聯儲將降息25個基點。安本標準投資公司投資策略師盧克·巴塞洛繆認為，美聯儲7月份降息“仍是不可避免的”。



儘管美聯儲反覆表示將“採取適當措施維持經濟擴張”，以穩定飽受經貿爭端和經濟放緩預期衝擊的美國資本市場，但為避免市場過度解讀，美聯儲也多次表示不會被資本市場波動所左右。



面對資本市場的強烈降息預期，美聯儲副主席理查德·克拉里達日前再次表示，美聯儲不能被市場“戴上鐐銬”。但分析人士認為，美聯儲無法忽視美國國債市場發出的衰退預警信號。



今年年初以來，作為避險資產的10年期美國國債被投資者大量買入，導致收益率年內下跌約66個基點至2%左右，創2016年11月以來最低。此外，3個月期美債收益率高於10年期美債收益率的“收益率倒掛”狀況已持續40余天，從歷史上看，這種反常現象往往是美國經濟即將步入衰退的預警信號。



美聯儲日前發佈的半年度貨幣政策報告表示，美國經濟前景不確定性增加。雖然美國國內金融狀況仍支持經濟增長，但美債收益率大幅走低很大程度上反映了投資者對貿易緊張局勢和全球經濟前景的憂慮，以及對利率下調的預期。自去年12月以來，美聯儲一直將聯邦基金利率目標區間維持在2.25%至2.5%。



此外，分析人士認為，近期數項經濟數據不佳也將促使美聯儲降息。亞特蘭大聯邦儲備銀行的最新預測顯示，今年第二季度美國經濟增速將降至1.3%。美國供應管理協會數據顯示，6月美國製造業採購經理人指數創下2016年10月以來最低值。



在強烈降息預期下，當前市場最關注的是美聯儲主席鮑威爾10日將在國會眾議院金融服務委員會聽證會上的發言。美國第一富蘭克林金融服務公司首席市場策略師佈雷特·尤因表示，這將是鮑威爾今年最重要的時刻之一，他要麼引導市場轉向，要麼與市場預期保持一致。