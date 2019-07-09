伊朗成最大美軍無人機收藏家　破解後大批量仿制

美空軍RQ－4“全球鷹”遠程無人機（來源：環球網） 中評社北京7月9日電／伊朗：美國無人機“收藏家”



北京空天技術研究所 張原實



6月20日伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布，在其境內的霍爾木茲甘省擊落一架美國“全球鷹”無人偵察機。據伊斯蘭革命衛隊旗下新聞網站消息，一架美國無人偵察機當天上午闖入伊朗領空，在霍爾木茲甘省庫莫巴拉克地區上空被擊落。那裡位於伊朗首都德黑蘭東南方向1200公里，離霍爾木茲海峽不遠。6月21日伊朗公開了其打撈到的美國“全球鷹”無人機部分殘骸。6月22日伊朗伊斯蘭革命衛隊空軍指揮官阿米爾·阿里·哈吉扎德表示，如果華盛頓繼續對德黑蘭發動侵略，伊朗將擴大“美國的無人機收藏”。



在此之前，伊朗就曾多次擊落和捕獲美國無人機。從2011年起，伊朗就多次對在伊朗境內的美軍無人機“下手”。2011年，伊朗“俘獲”一架美國RQ－170“哨兵”隱身無人機，隨後伊朗國家電視台播放了被“俘獲”的無人機的相關視頻。視頻中一架美國的RQ－170無人機正在被拆解和分析，該視頻的曝光引起了世界各國的廣泛關注。對此美軍回應稱這架無人是在去阿富汗執行任務的途中在伊朗境內墜毀的，但從視頻中不難看出，這架無人機並沒有墜毀的跡象。在隨後伊朗推出的自研無人機“見證者”－171隱身無人機中可以找出一些“哨兵”的影子。至於如何“俘獲”該無人機，伊朗工程師透露，他們先通過地面干擾設備對無人機進行強力干擾，切斷無人機與地面的聯繫，無人機被迫選擇進入自動駕駛狀態並執行返航操縱，之後伊朗工程師偽造GPS信號和錯誤高度數據，從而讓“哨兵”無人機降落在錯誤地點。



2016年伊朗發布消息稱再“捕獲”一架美國“掃描鷹”無人機，但並沒有公布更多具體消息。這次捕獲的“掃描鷹”雖然不及上次的“哨兵”高端，但其裝備的光電探頭有著全方位和局部放大的能力，且配備的是靜音發動機，伊朗對其進行了大量的仿制。2018年11月伊朗革命衛隊航空航天部隊指揮官阿米爾·阿里·哈伊扎德准將宣布，繳獲了一架美國MQ－9“死神”無人機。對此有網友調侃道：伊朗版MQ－很快將要誕生。

