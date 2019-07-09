美安全部門非法采集駕照照片　或侵犯隱私

中評社北京7月9日電／據美國媒體7日披露，近期，美國聯邦調查局（FBI）及移民和海關執法局（ICE）的特工，在公眾毫不知情、也未同意的情況下，掃描了數百萬美國公民的照片，把一些州的駕照數據庫變成了他們的人臉識別數據庫。



據了解，在美國，除夏威夷外，所有州的駕駛執照和車輛登記都由州政府的車管所（DMV）處理。而據美國喬治敦大學法學院的研究人員披露的相關文件顯示，美國聯邦調查人員未經允許掃描了各州車管所的駕照數據庫，用以進行人臉識別。



報道稱，長期以來，美國有關部門一直可以從犯罪嫌疑人那裡獲取指紋、DNA等生物特征數據，但車管所的駕照數據庫裡包含了大量普通居民的照片，他們中的大多數從未犯罪。



據報道，美國國會及各州州議會從未授權設置這套臉部辨識搜尋系統。美國隱私與技術中心的工作人員魯道夫表示，美國各州“從未通過法律授權ICE利用人臉識別技術潛入駕照數據庫進行調查。”



美國眾議院監督委員會主席卡明斯說，聯邦執法人員進入州數據庫“通常是在沒有得到同意的情況下秘密進行的”。



根據美國政府問責局的一份報告，自2011年以來，FBI對人臉識別進行了逾39萬次搜索，而這些搜索“通常只需要聯邦特工給地方單位的聯繫人發一封電子郵件就可以完成”。



美國民間非營利組織“政府監督計劃”指出，這是一套“先監控、之後才尋求許可”的系統。目前，該做法在美國引起了廣泛擔憂，或對公民隱私權構成侵犯。



8日，ICE的發言人伯克回應稱，他們不對調查技術發表評論，但該機構“有權與地方、聯邦和國際機構合作，獲取可能有助於案件結案和後續起訴的信息。”



（來源：中新網）