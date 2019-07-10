永同貴：王金平搏命演出　留黨內較有機會

永同貴認為王金平選2020，這是“搏命演出”。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月9日電（記者 黃文杰）中國國民黨前“立法院長”王金平8日晚上在造勢活動，提到連署時請大家支持，拋出可能脫黨參選2020的震撼彈。“桃園千杯聯盟”創會長永同貴接受中評社訪問分析，王金平沒參加黨內初選，又這麼積極跑基層，必須抓到一個“點”才能翻上去，以王的年齡（現年78歲）等於是“搏命演出”。他也認為王金平應該留在黨內，以“誰配誰”模式才比較有機會。



“桃園千杯聯盟”是桃園基層聯誼社團，成員有200多人。洪門108將金平之友會9日中午在桃園晶悅國際飯店舉行，席開30多桌，經營農業資材，在桃園開店的永同貴接受中評社訪問。



沒有政黨色彩的永同貴分析，能讓王金平翻身的這個“點”，王一直沒有辦法抓到，本來王的算盤是透過韓國瑜這個“點”踏上去直攻2020，但未如願。現在王苦惱的是，沒有找到一個“點”。



永同貴觀察王金平的佈局，認為王沒有參加黨內初選是正確的，但若真的要走到連署、獨立參選那一步，也不是太的難事。以王過去擔任義消、義警總會長，廣結善緣，民間的互動性很強，光他自己過去曾參與義消活動，就經常接觸王金平，基層確實很多人欠王的人情。



被問到王金平真的要參選到底嗎？永同貴說，王金平最好還是留在黨內“誰配誰”模式，勝算比較高一點。



他也替“公道伯”抱不平，王為何在國民黨的聲勢拉不起來？原因出在過去擔任“立法院長”，身穿藍衣與綠營協調，這麼賣力，卻不受黨內善待，得不到深藍的心，現在連舞臺差點都沒有了。王金平年齡這麼大，等於是“搏命演出”呀！不是嗎？

