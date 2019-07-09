法國奧爾良大學孔子學院揭牌

中評社北京7月9日電／當地時間8日，由法國奧爾良大學與中國中南大學合作建立的奧爾良大學孔子學院在奧爾良大學國際研究中心正式揭牌。中國駐法國使館臨時代辦餘勁鬆、法國中央－盧瓦爾河穀大區主席弗朗索瓦·博諾以及中法各界百餘位代表出席了揭牌儀式。



餘勁鬆在致辭中表示，孔子學院的設立旨在向世界推廣漢語語言和文化、促進中外文化交流和人民友誼。當今世界，加強文明之間的對話、消除人民之間的隔閡和偏見尤為重要。中法兩國作為東西方文明的代表，對於推進文明對話、建立人類命運共同體負有重要責任。今年是中法建交55周年，當前中法人文領域交流合作勢頭強勁。創辦奧爾良大學孔子學院定會為中法友誼打開一扇新的窗口，為中法關係的持久深入發展提供更多後備人才。



博諾在致辭中對中法雙方積極籌備奧爾良大學孔子學院所付出的努力表示感謝，對孔子學院成立表示祝賀。他說，奧爾良大學孔子學院將為更多的學者、教師和學生了解中國文化及其語言打開一扇新的窗，將進一步提升中央－盧瓦爾河穀大區的中文教學水平，為促進法中兩國在文化和教育領域的合作與交流做出貢獻。



揭幕儀式當天，還舉行了題為“中法視角碰撞：交流、遺產、現代性”的研討會。



（來源：中央廣電總台國際在線）