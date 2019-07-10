如何恢復藍色海灣？東嶴經驗值得一看

東嶴村的七夕巷（中評社 海涵攝） 中評社溫州7月10日電（記者 海涵）9日上午，“聚焦浙江大灣區”兩岸新媒體聯合采風團一行來到溫州市東嶴村了解該地的藍色海灣整治成果及經驗。



近年來，我國海洋生態環境形勢嚴峻，近岸海域環境問題突出，面臨著種種問題，比如陸源污染嚴重，濱海濕地面積縮減，自然岸線減少，海島島體受損以及生態系統受到威脅等。從2016年起，以“藍色海灣”為代號，國家開始著力進行海洋生態整治修復工作，以海灣為重點，拓展至海灣毗鄰海域和其他受損區域，最終的目標是要實現“水清、岸綠、灘淨、灣美”。“藍色海灣”整治行動項目是我國海洋領域生態文明建設的重大舉措之一，由財政部和自然資源部聯合組織開展，旨在加快推進海灣綜合整治和生態島礁建設，推動海洋生態環境質量有效改善。



2016年，東嶴村成為了首批開展藍色海灣整治活動的18個試點之一，其主要圍繞海洋環境綜合治理、沙灘整治修復和生態廊道建設三大工程，有力推動海島沿海、近海景觀生態化改造提升。



據了解，2016年底之前，浙江溫州洞頭區東嶴灣的沙灘很令村民們頭痛，那時候造房子大家為了方便都是直接從海灘上挖取沙、石子。後來，海灘就逐漸變成了亂石灘，石頭都是凹凸不平的，路也很難走。不但走路困難，船也不能靠在亂石灘上面，木船若是靠在上面，潮水一退就壞掉了。此外，垃圾遍地、污水橫流的沙灘更是讓村民束手無策。不僅如此，以前沒有沙子的沙灘，無法阻擋台風襲來時的海浪，也給村民的生活帶來了威脅。



直到2017年初，在中央財政支持和地方財政配套投入下，東嶴灣的這片沙灘才開始進行修復。修復好的沙灘美觀養眼，讓村民的小漁船受到了保護，而沙灘的消浪作用，也讓村民不再擔心台風的威脅。



有專家曾表示，通過對沙灘進行整治修復，一是恢復岸線原有的消浪、護岸和防災減災這些方面的功能；二是使沿海的居民能夠拓展他們或者改善他們的親海空間。此外，沙灘修復以後，對海水形成一定的過濾作用，使海水變得越來越清了；沙灘上面一些栖息的生物、貝類也多起來了，比如說招潮蟹這些多起來了。

