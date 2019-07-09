王振華涉嫌猥褻女童被拘後的24小時

圖片來源：網絡 中評社北京7月9日電／新城控股因實際控制人、原董事長王振華涉嫌猥褻女童被刑事拘留引發的影響繼續發酵。



8日，王振華被撤銷上海市政協委員資格後。9日，新城控股齊發7個公告，涉及股價異動、董事會變動，繼續切割與王振華關系。



同時，新城控股還回複了上交所包括案發確切時間、是否存在內幕信息洩露、公司運營以及內部風險等五大問題的問詢，還原王振華猥褻女童被拘後新城控股經歷的24小時。



王振華被拘後的24小時



公告顯示，7月2日，新城控股現任董事長、總裁王曉鬆接到上海市長風新村派出所（以下簡稱“派出所”）電話後，於當日23：00左右前往派出所，得知公司原董事長王振華被采取強制措施。



7月3日9：30起，為避免內幕信息擴散，王曉鬆逐一通知公司董事及主要高管要求召開緊急會議。公司董事（董事袁伯銀因出差未參加會議）及主要高管從各自崗位陸續到達會議室。



7月3日13：00－14：00，王曉鬆統一口頭告知與會董事及主要高管關於王振華被采取強制措施事宜。與會董事及主要高管建議盡快取得正式拘留通知書，以確定信息的真實准確性。



7月3日15：00左右，王曉鬆接到派出所通知，前往派出所。



7月3日16：30左右，王曉鬆領取了書面拘留通知書後回到公司。根據派出所於7月3日出具的《拘留通知書》，王振華於7月2日16：58因涉嫌犯罪被刑事拘留。公司董事會自此確認董事長被刑事拘留事宜，董事會秘書陳鵬組織開展信息披露工作，并根據董事會要求准備相關信息披露材料。



7月3日19：20左右，公司董事會成員呂小平、王曉鬆、梁志誠、陳德力、袁伯銀、曹建新、AiminYan、陳文化共同提議召開董事會會議，選舉王曉鬆任公司董事長。