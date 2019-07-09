廠家逐利導致法國常用藥告急藥荒加劇

中評社北京7月9日電／據《歐洲時報》報道，法國政府7月8日公布一項行動計劃，試圖緩解“藥品荒”的窘迫狀況，包括更充分地分享信息、更好地規劃藥品流通等。但民間社團批評稱相關措施仍不夠具體，缺乏震懾力。專家指出，藥品短缺問題本質上是廠商圖利作祟。



據報道，法國近年來面臨若干常用藥品供應緊張和庫存告罄的狀況，原因多種多樣，包括某些藥品售價低廉導致藥廠不願生產或中間商不願配貨、採取“即時生產技術”（flux tendu）以便削減庫存、生產高度集中在少數廠址、廠址距離遙遠等等。



根據法國醫療協會聯盟2019年1月公布的報告，大約25%的法國患者遭遇到藥品和疫苗短缺的問題，而在慢性病患者中，這一比例上升到31%。



法國衛生部長布贊在8日公布“路線圖”臨時方案時表示，改進藥品供應是她的工作優先課題。她呼籲相關各方對此提出建議，於2019年9月推出一份最終行動方案。



據報道，這份臨時方案的一個重點，是“改進信息透明度及水準”，包括建立一個信息平台，藥店可以在此向藥廠通報庫存狀況；如果“重大療效藥品”短缺，藥劑師在法定授權範圍內可以更改醫生最初開具的處方。



此外，該方案建議在全歐洲範圍內加強合作，在包括最常用疫苗的批量採購等問題上進行商討，以及在全歐洲範圍內藥品短缺的現狀和成因方面分享信息。該方案還提出，組建一個委員會，負責推進相關措施的落實，並同法國國家醫藥安全局（ANSM）、各大藥廠、批發商及患者社團保持聯繫。



但法國醫療協會聯盟表示，這份方案雖然展示了政府解決問題的良好意願，但其中所包含的具體有效措施太少。該機構指出，藥品生產商和批發商是目前窘況的主要責任人，他們出於經濟考慮，更願意把藥品賣到出價更高的國家，以及不再負責生產某些無利可圖的藥品等。